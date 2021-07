Aluna estrena un hit veraniego con “Summer of Love”

Tras el éxito de su anterior single, Don’t Hit My Line, la artista británica Aluna continúa su racha con su nuevo tema house, Summer Of Love, publicado a través de Higher Ground y Because Music. Aluna conquista a los oyentes con un nuevo conjunto de sonidos impulsados por la electrónica, y es que Summer Of Love es justo lo que necesitamos para lo que queda de temporada.

El single, coproducido por Punctual y Aluna, es un lanzamiento cuidadosamente pensado de Aluna que marca significativamente su nueva dirección como solista y al mismo tiempo confirma su fuerte presencia en la escena electrónica.

Sobre la canción, Aluna dice: “En el verano de 2020 sentíamos que iba a cambiar todo. Al mismo tiempo, nos sentimos aplastados y lo primero que necesitábamos era el amor de la persona más cercana para seguir… el verano del amor. 2021 transmite esa sensación de que la oscuridad va desapareciendo y quería capturar ese sentir”.

En 2021, Aluna publicó la colección de 10 canciones, Renaissance (Remixes), la cual incluía reelaboraciones en tono club de las canciones que conformaban su álbum debut en solitario, Renaissance (disponible a través de Mad Decent). Abarcando múltiples géneros como la música dance o la electrónica, la colección presenta emocionantes colaboraciones con una variedad diversas de productores, predominantemente mujeres, entre las que se incluyen Lady Bee, Austin Millz, TSHA o Bella Boo, por nombrar algunos.

Aluna, que describe Summer Of Love como un momento crucial en su carrera, está emocionada de revelar lo que está por venir.

Aluna, que describe "Summer Of Love" como un momento crucial en su carrera, está emocionada de revelar lo que está por venir. "El año pasado fue un gran proceso de curación, y el próximo capítulo de mi vida se siente realmente lleno de energía y el nuevo material que voy a publicar va a reflejar eso. Todavía hay un montón de música por hacer en lo que respecta a cambiar el panorama de las mujeres negras en la música dance, y estos son los himnos que me harán seguir adelante".

Disfrútalo a continuación:

