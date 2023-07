Alvvays, Feist o The Sadies, entre los nominados al Polaris Prize 2023

Ya conocemos los 10 nominados al prestigioso Polaris Prize 2023. Este reconocimiento, que celebra el arte y la creatividad sin importar géneros, ventas o sellos discográficos, es el referente definitivo para el álbum canadiense del año. El galardonado recibirá el codiciado premio de 50.000 dólares y será anunciado en una esperada ceremonia que tendrá el próximo 19 de septiembre en Toronto.

Entre los nombres destacados que figuran en la lista de nominados se encuentran Alvvays con Blue Rev, Aysanabee con Watin, Begonia con Powder Blue, Dan Mangan con Being Somewhere, Daniel Caesar con Never Enough, Debby Friday con Good Luck, Feist con Multitudes, Gayance con Masquerade, The Sadies con Colder Streams y Snotty Nose Rez Kids con I’m Good, HBU?

Recordemos que el período de elegibilidad para esta edición abarcó desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 1 de mayo de 2023, lo que demuestra la vitalidad y diversidad de la escena musical canadiense durante este periodo. El Premio Polaris siempre nos sorprende con sus elecciones, y este año no es la excepción. Cada uno de los nominados ha dejado una profunda huella en el panorama musical, y su mera inclusión en esta lista es un testimonio de su talento y dedicación.

Recordemos, además, que a lo largo de los años el Premio Polaris ha honrado a diversos artistas que han dejado una marca imborrable en la música canadiense. Desde Pierre Kwenders en 2022 hasta Cadence Weapon en 2021, pasando por Backxwash en el 2020 y Haviah Mighty en el 2019, o incluso yendo mucho más atrás a nombres como Kaytranada en 2016, Arcade Fire en 2011 o Caribou en 2008, cada edición ha tenido ganadores verdaderamente destacados.

Ahora bien, llega el momento de preguntarte: ¿quién es tu favorito entre estos increíbles nominados? Los pronósticos están abiertos, y solo el tiempo dirá quién se alzará como el mejor álbum canadiense del año. ¡Estamos ansiosos por descubrirlo en la emocionante ceremonia del próximo 19 de septiembre!