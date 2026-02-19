American Football anuncian «LP4» y confirman su regreso definitivo

Después de años de silencios intermitentes, regresos inesperados y una influencia que no ha dejado de crecer, American Football vuelven a protagonizar titulares con el anuncio de LP4, su nuevo álbum de estudio, que verá la luz el próximo 1 de mayo a través de Polyvinyl. La banda de Illinois, uno de los nombres más influyentes del emo de finales de los 90 y una referencia transversal para varias generaciones de músicos, confirma así que su historia sigue muy viva. El anuncio llega acompañado de la portada y el listado completo de canciones, aunque por ahora no se ha publicado ningún adelanto oficial del disco .

LP4 llega siete años después de LP3 (2019) y continúa la etapa de madurez que el grupo inició tras su inesperada reunión en 2014. Desde entonces, American Football han sabido transformar su aura de banda de culto en una carrera plenamente activa, sin renunciar a la sensibilidad, las guitarras cristalinas y la melancolía expansiva que definieron su debut. En 2024 celebraron el 25º aniversario de LP1 con una reedición especial y un álbum de versiones en el que participaron artistas como Ethel Cain, Iron & Wine o Manchester Orchestra, un gesto que confirmó hasta qué punto su legado sigue resonando en la música independiente actual .

El grupo también ha anunciado una extensa gira internacional para 2026, con fechas en Norteamérica, Europa y Reino Unido, acompañados por artistas como Mei Semones, Ian Sweet, Marconi Union y Afternoon Bike Ride. Además, donarán una parte de cada entrada a Safe Passage International y a la Illinois Coalition for Immigration & Refugee Rights, reforzando su compromiso social en un momento especialmente significativo para la banda.

Con títulos como “Man Overboard”, “No Feeling”, “Desdemona” o “No Soul to Save”, el tracklist de LP4 sugiere un álbum introspectivo, emocionalmente denso y fiel a la identidad del grupo. A falta de escuchar los primeros adelantos, todo apunta a que American Football siguen decididos a evolucionar sin perder la esencia que los convirtió en una referencia del emo, el math rock y la música indie de los últimos 25 años.

Tracklist de American Football – LP4

01 Man Overboard

02 No Feeling

03 Blood On My Blood

04 Bad Moons

05 The One with the Piano

06 Patron Saint of Pale

07 Wake Her Up

08 Desdemona

09 Lullabye

10 No Soul to Save

La banda que renació dos veces: Historia y evolución de American Football

Formados en Urbana, Illinois, a finales de los 90 por Mike Kinsella, Steve Lamos y Steve Holmes, American Football debutaron en 1999 con LP1, un disco que en su momento pasó relativamente desapercibido pero que, con el tiempo, se convirtió en una obra de culto. Su combinación de guitarras entrelazadas, compases irregulares y una vulnerabilidad emocional poco habitual en la época sentó las bases de lo que más tarde se conocería como el emo de segunda ola. Tras aquel lanzamiento, la banda se disolvió casi de inmediato, dejando tras de sí un único álbum y un EP homónimo que, con los años, se convertirían en referencia obligada para nuevas generaciones de músicos.

El redescubrimiento de LP1 coincidió con la explosión del emo revival a principios de la década de 2010, y la presión popular llevó a la banda a reunirse en 2014. Ese regreso cristalizó en LP2 (2016), su primer álbum en 17 años, donde ampliaron su sonido con arreglos más atmosféricos y la colaboración de Hayley Williams en la canción “Uncomfortably Numb”. Tres años después publicaron LP3 (2019), un trabajo más expansivo y emocionalmente complejo que consolidó su segunda etapa. Paralelamente, lanzaron Year One Demos (2019), una colección de grabaciones tempranas que permitió entender mejor el proceso creativo de su debut. Con LP4 en camino, American Football se encuentran en un punto de madurez artística que pocos grupos de su generación han alcanzado, demostrando que su influencia no es un fenómeno nostálgico, sino una fuerza viva dentro de la música alternativa contemporánea.

