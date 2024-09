«American Idiot» de Green Day alcanza mil millones de reproducciones en Spotify

Green Day ha alcanzado un hito significativo con su canción American Idiot, que ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify, algo que ya habían conseguido previamente con Basket Case. Este tema, que da título al séptimo álbum de la banda, celebra su vigésimo aniversario este año. Aunque en su lanzamiento en 2004 solo alcanzó el puesto 61 en el Billboard Hot 100, llegó al número tres en el Reino Unido y fue nominado a cuatro premios Grammy.

Para conmemorar este aniversario, Green Day lanzará una reedición especial del álbum American Idiot el 25 de octubre. Esta edición incluirá cajas de lujo limitadas en vinilo de 8LP y CD de 4CD, así como Blu-rays, documentales originales y pistas inéditas. La banda ya ha comenzado a lanzar algunas de las pistas adicionales, como una demo de Wake Me Up When September Ends y versiones en vivo de varias canciones del álbum.

En su gira mundial Saviors de 2024, Green Day ha estado interpretando American Idiot en su totalidad. La gira concluirá su etapa norteamericana a finales de este mes. El álbum Saviors, lanzado en enero, ha sido aclamado como su mejor trabajo desde American Idiot. Además, el proyecto paralelo de la banda, Pinhead Gunpowder, ha regresado con nueva música después de 16 años, con el sencillo Unt de su próximo álbum, que saldrá el 18 de octubre.