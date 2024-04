“Amor en Seis Actos”: Dirty Three Regresa con “Love Changes Everything”

Tras una espera de doce años, Dirty Three ha anunciado su regreso con un nuevo álbum titulado Love Changes Everything, previsto para el 28 de junio. El trío australiano, compuesto por Warren Ellis, Mick Turner y Jim White, ha compartido el primer sencillo del álbum, Love Changes Everything I, una pieza que encapsula su sonido característico y su capacidad para evocar emociones profundas a través de la música instrumental.

“Grabado en cinco días. Mezclado en un año. Nada ha cambiado. Más viejos y malvados, más tristes y totalmente peligrosos”, comentó Ellis sobre el proceso creativo. Este lanzamiento viene acompañado de una gira por Australia en junio, marcando su primera ronda de conciertos en cinco años.

El álbum consta de seis partes, cada una titulada Love Changes Everything, diferenciadas solo por números romanos. Este formato refleja la naturaleza expansiva y experimental de la banda.

Dirty Three: Tres Décadas de Poesía Instrumental

Dirty Three han trazado un camino muy personal y único desde su formación en Melbourne en 1992. Este trío instrumental, compuesto por Warren Ellis (violín y bajo), Mick Turner (guitarra eléctrica y bajo) y Jim White (batería), ha destacado por su capacidad de contar historias sin palabras, creando paisajes sonoros que evocan emociones profundas. Su álbum Horse Stories de 1996 fue aclamado por Rolling Stone como uno de los tres mejores del año, y otros trabajos como Ocean Songs de 1998 y Toward the Low Sun de 2012, han alcanzado posiciones destacadas en las listas de ARIA. A lo largo de su carrera, han mantenido una presencia significativa, colaborando con artistas como Nick Cave y Cat Power, y dejando una marca indeleble en el post-rock y el rock instrumental.

Adéntrate en el universo sonoro de Dirty Three con su playlist oficial en Spotify. Desde las melodías más cautivadoras hasta las composiciones más emotivas, esta colección es una celebración de su trayectoria única. Escucha “This Is Dirty Three” y experimenta la poesía instrumental que ha definido a este trío australiano a lo largo de las décadas.