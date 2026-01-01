Amy Taylor planta cara: la vocalista de Amyl and the Sniffers denuncia la explotación comercial de su imagen

La batalla legal entre Amy Louise Taylor, líder de Amyl and the Sniffers, y la fotógrafa Jamie Nelson ha escalado hasta los tribunales de California. La cantante acusa a la fotógrafa de vender imágenes suyas como fine art prints sin autorización, un conflicto que comenzó tras una sesión realizada para la edición de julio de Vogue Portugal. Según la información publicada por The Line of Best Fit, la artista aceptó posar únicamente bajo la condición de que las fotografías se usaran exclusivamente en la revista, algo que, según la demanda, Nelson incumplió meses después al intentar comercializarlas en su web.

La situación no surgió de la nada. Tal como detalla NME, el primer contacto entre ambas partes se remonta a 2024, cuando el mánager del grupo, Simone Ubaldi, se interesó por Nelson para fotografiar al grupo con motivo de su tercer álbum, Cartoon Darkness. Sin embargo, la banda dejó claro desde el principio que su nombre, imagen y semejanza no podían utilizarse para fines comerciales ajenos al proyecto musical. El desacuerdo llevó a cancelar aquella sesión inicial.

Pese a ello, Nelson volvió a contactar a Taylor meses después para el encargo de Vogue Portugal, esta vez con la promesa explícita de que las imágenes no tendrían usos adicionales. Pero, según la demanda, en septiembre de 2025 la fotógrafa envió a Taylor y Ubaldi una selección de fotos que pretendía comercializar, algo que la cantante rechazó de inmediato. La denuncia sostiene que Nelson continuó adelante, publicando las imágenes en su web y redes sociales, lo que —según Taylor— genera confusión sobre su implicación en la actividad comercial de la fotógrafa y le causa daños económicos y reputacionales. ABC News también confirma que los abogados de Taylor enviaron una carta de cese y desistimiento antes de formalizar la demanda.

El caso sigue abierto y, por ahora, ninguna de las dos partes ha hecho declaraciones públicas adicionales. Pero la disputa vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en la industria: ¿hasta dónde llega el control de un artista sobre su propia imagen?

Una banda que incendió el punk contemporáneo: la trayectoria de Amyl and the Sniffers

La historia de Amyl and the Sniffers es la de un grupo que irrumpió sin pedir permiso y que, en menos de una década, se convirtió en uno de los nombres más electrizantes del punk internacional. Formados en Melbourne en 2016, el cuarteto —liderado por Amy Taylor junto a Declan Martens, Gus Romer y Bryce Wilson— nació casi como un experimento casero: grabaron su primer EP, Giddy Up, en apenas 12 horas. Su mezcla de punk acelerado, actitud desbordante y estética heredera del pub rock australiano llamó la atención de inmediato. En 2017 publicaron Big Attraction, un EP que consolidó su reputación y que más tarde se reeditaría junto a su debut, marcando el inicio de una gira constante que los llevó a festivales de todo el mundo.

El salto definitivo llegó con su primer álbum, Amyl and the Sniffers (2019), un trabajo que recibió elogios por su crudeza y energía sin filtros. El disco ganó el ARIA Award a Mejor Álbum de Rock, situando al grupo en el mapa global. Su segundo trabajo, Comfort to Me (2021), amplió su sonido sin perder agresividad: riffs más afilados, letras más directas y una producción más robusta que les valió críticas mayoritariamente positivas. Su tercer álbum, Cartoon Darkness, publicado en octubre de 2024, supuso una evolución más oscura y expansiva, con un enfoque más atmosférico y una producción más ambiciosa que consolidó su crecimiento artístico.

A lo largo de su carrera, la banda ha mantenido una identidad férrea: conciertos explosivos, un sonido que bebe del punk clásico pero con un giro contemporáneo, y una líder cuya presencia escénica se ha convertido en sello inconfundible. La demanda actual no solo refleja la importancia que Taylor concede al control de su imagen, sino también la coherencia de una banda que siempre ha defendido su independencia creativa y su autenticidad.

