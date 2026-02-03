Amy Taylor y la fotógrafa Jamie Nelson escalan su conflicto legal con nuevas acusaciones

La disputa entre Amy Taylor, vocalista de Amyl & The Sniffers, y la fotógrafa Jamie Nelson ha dado un nuevo giro esta semana. Tras la demanda presentada por Taylor por “explotación de su imagen”, Nelson ha respondido con una petición de orden de alejamiento civil presentada en Los Ángeles. El caso, que enfrenta a una de las voces más visibles del punk australiano con una fotógrafa de alto perfil, abre un debate relevante sobre los límites del uso de la imagen en la industria musical.

Según la documentación consultada por NME, Nelson presentó la petición el pasado 9 de diciembre, aunque el tribunal no concedió una orden temporal. La fotógrafa sostiene ser la autora y titular de los derechos de la serie Champagne Problems, publicada en Vogue Portugal en julio de 2025, y afirma que una de las imágenes fue difundida sin permiso por un tercero vinculado a Taylor. Tras ello, emitió avisos de “cease and desist” dirigidos tanto a la artista como al grupo.

La respuesta de Taylor llegó semanas antes, cuando demandó a Nelson por vender copias de las fotografías como “fine art prints” sin autorización. De acuerdo con documentos citados por The Guardian y recogidos por NME, el desacuerdo se remonta a 2024, cuando el equipo de la banda contactó a Nelson para un posible trabajo relacionado con Cartoon Darkness, álbum publicado ese mismo año. El proyecto no prosperó, y la banda dejó claro que no quería que su imagen se utilizara para promocionar la actividad comercial de la fotógrafa. Meses después, Nelson propuso retratar a Taylor para una publicación exclusiva en Vogue Portugal, algo que la vocalista aceptó, pero —según la demanda— sin conceder ningún tipo de licencia adicional.

El conflicto emerge en un momento especialmente visible para la banda. Amyl & The Sniffers estuvieron en Los Ángeles para los Grammy, donde optaban a Mejor Interpretación de Rock por “U Should Not Be Doing That”. Aunque no se llevaron el premio, llegan de dominar los ARIA Awards en Australia, con cuatro galardones, incluido Álbum del Año. Este contraste entre éxito artístico y tensión legal subraya la complejidad de gestionar la imagen pública en una escena punk que históricamente ha reivindicado el control creativo y la autonomía.

Amyl & The Sniffers: una trayectoria marcada por la urgencia, la fisicidad y el control creativo

Desde su irrupción a mediados de la década pasada, Amyl & The Sniffers se han consolidado como una de las bandas más singulares del punk contemporáneo. Su debut homónimo Amyl & The Sniffers (2019) —ganador del ARIA a Mejor Disco de Rock— situó al cuarteto en el mapa internacional gracias a un sonido directo, abrasivo y sin concesiones. La crítica de medios como Pitchfork y Rolling Stone destacó entonces la energía casi física de su propuesta, heredera del pub rock australiano y del punk más primitivo, pero con una identidad propia que evitaba la nostalgia fácil.

El salto cualitativo llegó con Comfort to Me (2021), un álbum más robusto y mejor producido, donde la voz de Amy Taylor se consolidó como uno de los discursos más carismáticos del punk actual: frontal, vulnerable y feroz a la vez. Canciones como “Guided by Angels” o “Hertz” ampliaron su alcance internacional y reforzaron su reputación como una banda capaz de convertir la urgencia en una forma de escritura.

En 2024 publicaron Cartoon Darkness, un trabajo que mantuvo su intensidad habitual mientras exploraba matices más oscuros y un enfoque ligeramente más expansivo. La recepción crítica fue sólida, y su directo —siempre uno de sus grandes argumentos— siguió situándolos en la primera línea del circuito internacional.

En este contexto, el conflicto legal actual no solo afecta a la imagen pública de Taylor, sino que también pone sobre la mesa una cuestión clave para artistas que, como ella, han construido su identidad desde la independencia: quién controla la narrativa visual y cómo se negocian los límites entre creación artística, explotación comercial y consentimiento. Para una banda que ha hecho del control creativo una seña de identidad, la disputa con Nelson no es un asunto menor, sino un capítulo más en la defensa de su autonomía.

