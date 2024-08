Amyl and the Sniffers anuncian su nuevo álbum y presentan un nuevo single de adelanto

La banda australiana de rock Amyl and the Sniffers ha anunciado el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, Cartoon Darkness, que saldrá el 25 de octubre a través de B2B Records/Virgin Music Group. Este nuevo trabajo es el primero desde Comfort to Me en 2021 e incluye el sencillo de mayo U Should Not Be Doing That y la nueva canción Chewing Gum, cuyo video acaban de estrenar.

El álbum fue grabado en los estudios 606 de Foo Fighters en Los Ángeles con el productor Nick Launay. Según la vocalista Amy Taylor, Cartoon Darkness aborda temas como la crisis climática, la guerra, la inteligencia artificial y la política, reflejando una generación que consume información sin cuestionarla, creando una sensación de oscuridad infantil y un futuro incierto.

Amyl and the Sniffers comenzará una gira en noviembre para promocionar el álbum, con fechas en ciudades como Dublín, Glasgow, Newcastle, Manchester, Birmingham, Bristol, Londres, Bruselas, Utrecht, Colonia, Copenhague, Hamburgo, Berlín, Múnich, Lausana, París y Atenas. ¿Añadirán alguna fecha en España? ¡Esperemos que sí!

Tracklist de Amyl and the Sniffers – Cartoon Darkness

01 Jerkin’

02 Chewing Gum

03 Tiny Bikini

04 Big Dreams

05 It’s Mine

06 Motorbike Song

07 Doing in Me Head

08 Pigs

09 Bailing on Me

10 U Should Not Be Doing That

11 Do It Do It

12 Going Somewhere

13 Me and the Girls