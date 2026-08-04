Amyl & The Sniffers sorprenden con “Truth Or Consequence”, su película concierto y disco en directo de versiones country

Amy Taylor lleva tiempo diciéndolo en voz alta: quiere hacer un disco de country australiano. Ese deseo, expresado hace apenas un año en una entrevista, se ha convertido ya en algo tangible. Amyl & The Sniffers han anunciado “Truth Or Consequence”, un álbum en directo y una película concierto que documentan una noche muy especial en la que la banda de punk más incendiaria de Australia se despojó de las distorsiones para abrazar, aunque solo fuera por una velada, el sonido de sus raíces.

Una noche country en un restaurante mexicano de Los Ángeles

El origen de “Truth Or Consequence” se remonta al 28 de abril de 2025, cuando Amyl & The Sniffers se reunieron con un grupo reducido de amigos en El Coyote, un veterano restaurante mexicano de Los Ángeles, para reimaginar sus propias canciones en versiones country, despojadas de la urgencia punk que las caracteriza. Al repertorio reversionado se suman dos temas inéditos y una versión de “Lights On The Hill”, clásico de Slim Dusty, uno de los referentes que la propia Amy Taylor había citado como influencia para este giro sonoro.

El resultado, según ha descrito la propia banda, es un disco pensado para escucharse «tal y como fue grabado: en medio de una explosión de alboroto entre un grupo de amigos queridos». La película que documenta la sesión, dirigida por su colaborador habitual John Angus Stewart, combina el directo con momentos entre bastidores, y llegará a cines de Reino Unido, Irlanda, Europa y Australia a partir del 28 de agosto, proyectándose además junto a Live At Ally Pally, el anterior filme concierto de la banda. El álbum, por su parte, se publicará el 4 de septiembre en vinilo y plataformas digitales a través de Rough Trade Records.

Del punk más salvaje a las raíces country: por qué este giro no es una sorpresa

Aunque “Truth Or Consequence” pueda sonar a extraño en la trayectoria de una banda conocida por su furia en directo, Amy Taylor ya había avanzado sus intenciones hace un año, cuando reconoció en una entrevista: «Hemos tenido tres discos de punk y rock con mucho éxito, pero me encantaría hacer un disco de country australiano, tipo Chad Morgan, Slim Dusty, y agitar un poco las cosas». Esa declaración de intenciones cobra ahora forma con este proyecto, que llega apenas unos meses después de que la banda celebrara el décimo aniversario de Giddy Up y Big Attraction con una reedición especial.

De hecho, el country siempre ha estado más presente de lo que parece en el universo de Amyl & The Sniffers: sus letras directas, sus historias sobre la vida en los márgenes y su devoción por la tradición del pub rock australiano comparten más de un punto de conexión con la tradición country del país, algo que esta sesión en Los Ángeles saca finalmente a la superficie.

De Melbourne al Grammy: la trayectoria de Amyl & The Sniffers

Formados en Melbourne en 2016 en torno a Amy Taylor, el guitarrista Declan Martens, el bajista Gus Romer y el batería Bryce Wilson, Amyl & The Sniffers se convirtieron en poco tiempo en una de las bandas de punk más celebradas de su generación, con discos como su debut homónimo (2019), Comfort To Me (2021) y su último trabajo hasta la fecha, Cartoon Darkness (2024). Ese recorrido les ha llevado a escenarios como Coachella, Glastonbury o Primavera Sound, a telonear a Foo Fighters y Green Day, y a completar una gira de pabellones por Estados Unidos en 2026, además de sumar cuatro premios en los principales galardones musicales australianos de 2025, incluidos mejor grupo y mejor álbum.

“Truth Or Consequence” llega, así, en plena efervescencia para la banda: tras haber logrado su primera nominación a los Grammy y con una agenda de directos que en las próximas semanas les llevará a festivales como el All Points East presents Outbreak de Londres, telonereando a Deftones, o el Forwards Festival de Bristol.

Por ahora no se ha revelado el listado completo de canciones que incluirá “Truth Or Consequence”, aunque las primeras informaciones apuntan a una mezcla de clásicos del repertorio de la banda reinterpretados junto a las dos composiciones nuevas y la versión de Slim Dusty. Tampoco es la primera vez que Amyl & The Sniffers se atreven a salir de su terreno habitual: el año pasado sorprendieron con su colaboración junto a Fred again.. en “You’re A Star”, dentro del proyecto USB002 del productor británico, una muestra más de la versatilidad que el grupo australiano ha ido demostrando fuera de los escenarios estrictamente punk.

Con esta película y este disco en directo, Amyl & The Sniffers no solo documentan una noche irrepetible entre amigos, sino que dejan una pista más de hacia dónde podría dirigirse su próximo movimiento en estudio, después de que Amy Taylor llevara meses insistiendo en su deseo de facturar un disco country por derecho propio.

▶ “Truth Or Consequence” — Amyl & The Sniffers | 4 de septiembre de 2026 | Rough Trade Records

¿Te imaginabas a Amyl & The Sniffers haciendo country? ¿Irías a ver “Truth Or Consequence” en el cine si llegara a España?

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