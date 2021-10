Anaïs Mitchell vuelve con nuevo disco tras 10 anos de silencio

Artista

Anaïs Mitchell

¿Por qué es noticia?

La artista ha anunciado un nuevo álbum homónimo que supone su primer disco en solitario en una década. Además, ya podemos ver el videoclip para Bright Star.

Anaïs Mitchell – Bright Star

Sobre el disco

Saldrá el 28 de enero a través de BMG y ha contado con la producción de Josh Kaufman y contribuciones de Michael Lewis, JT Bates, Thomas Bartlett y Aaron Dessner, además de arreglos de cuerda y flauta de Nico Muhly.

Tracklist del disco

01 Brooklyn Bridge

02 Bright Star

03 Revenant

04 On Your Way (Felix Song)

05 Real World

06 Backroads

07 Little Big Girl

08 Now You Know

09 The Words

10 Watershed

