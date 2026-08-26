Seis años después de su primer cruce en el estudio, Anderson .Paak y Cordae han decidido dejar de coquetear con colaboraciones sueltas y lanzarse a por un disco entero. El dúo ha anunciado Heavy Is the Crown, su primer álbum conjunto, que llegará el 23 de octubre a través de APESHIT, Mass Appeal y EMPIRE. Todavía no hay tracklist ni adelanto, pero sí un tráiler cargado de complicidad y una portada que rinde homenaje a una comedia de culto de la que hablamos más abajo.

Un tráiler noventero abre el nuevo álbum de Anderson .Paak y Cordae

El anuncio llegó acompañado de un vídeo en el que ambos artistas posan con jerséis de rombos, en una réplica directa del cartel de Step Brothers (2008), la comedia protagonizada por Will Ferrell y John C. Reilly. En el clip, colgado el 19 de agosto, .Paak y Cordae terminan enzarzados en una pelea de broma que resume bien el tono del proyecto: hermandad, cachondeo y química real, con una canción del propio disco sonando de fondo sin que se haya confirmado todavía cuál es. «No podemos esperar a que escuchéis este», escribió .Paak junto al vídeo, según recogió Rolling Stone. Cordae, más comedido, se limitó a compartir la portada del disco en su perfil.

El disco tendrá recorrido físico amplio: APESHIT, Mass Appeal y EMPIRE lo sacarán en casete, CD y vinilo, con una edición en zootropo animado y una portada lenticular entre los formatos de coleccionista, pensados para el público más fan del vinilo y el merchandising de edición limitada. De momento no se ha confirmado ningún single ni fecha de estreno para un primer adelanto, así que toca esperar para saber cómo suena realmente Heavy Is the Crown más allá del teaser. El disco ya está disponible en pre-save y pre-pedido a través de la tienda oficial del proyecto, que incluye una edición en vinilo exclusiva para Amazon junto al resto de formatos físicos.

De “RNP” a un álbum entero: una amistad que llevaba tiempo pidiendo paso

Para Anderson .Paak, este anuncio llega en uno de sus años más ajetreados de la última década. En 2026 celebró el décimo aniversario de Malibu, su disco más celebrado, con reediciones especiales en vinilo y casete, debutó como director de largometraje con K-Pops! en febrero y publicó la banda sonora de la película en mayo. Su último disco, Why Lawd?, grabado junto a Knxwledge bajo el alias NxWorries, se llevó el Grammy a Mejor Álbum de R&B Progresivo en la edición de 2025, elevando su palmarés particular a nueve gramófonos y confirmando que sigue siendo uno de los artistas más versátiles de su generación, capaz de moverse entre el hip hop, el soul, el funk y el R&B sin perder identidad. Además, este verano se subió como telonero a la gira de Bruno Mars, actuando como DJ Pee .Wee antes de sumarse al set principal para repasar temas de Silk Sonic, y este año también entró en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista TIME.

Cordae, por su parte, ha llevado un 2026 mucho más discreto: su último disco en solitario sigue siendo The Crossroads, publicado en 2024. La relación entre ambos arrancó en 2019 con “RNP”, el tema producido por J. Cole que abrió el debut de Cordae, The Lost Boy, nominado al Grammy y considerado clave en la nueva generación de raperos con vocación lírica. Desde ahí, la conexión no ha dejado de reaparecer: “Two Tens” en 2023 y “Summer Drop” en 2024, ambas incluidas en The Crossroads, además de actuaciones conjuntas en los BET Awards y en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde ya dejaron claro que su química funciona también en directo. Ese historial de reencuentros puntuales es el que ahora, por fin, se convierte en un disco completo.

Una lista de productores que promete un gran álbum

Heavy Is the Crown no llega solo con la firma de sus dos protagonistas. Según los créditos que ha ido revelando la promoción del disco, en la producción aparecen, además de J. Cole, nombres como 9th Wonder, Conductor Williams y Swizz Beatz, una combinación que apunta a un disco con base boom-bap pero abierto a texturas más actuales, en la línea de lo que ya insinuaban “Two Tens” y “Summer Drop”.

Con .Paak aportando su registro cantado y su instinto de productor, y Cordae poniendo el peso lírico que lo convirtió en una de las voces más respetadas del rap de nueva generación, Heavy Is the Crown llega con la ventaja de partir de una química ya probada en varias canciones sueltas, en lugar de forzar una pareja artística de la nada. El reto ahora es sostener esa complicidad durante un álbum entero y no solo en canciones sueltas de tres minutos, que es donde hasta ahora habían demostrado que la fórmula funciona.

▶ “Heavy Is the Crown” — Anderson .Paak & Cordae | 23 de octubre de 2026 | APESHIT, Mass Appeal, EMPIRE

¿Qué esperáis de la primera colaboración larga entre Anderson .Paak y Cordae: más boom-bap al estilo de “Two Tens”, o un giro hacia algo distinto?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.