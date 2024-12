André 3000 descarta un nuevo álbum de OutKast: “Estamos más lejos que nunca”

André 3000, miembro de OutKast, ha declarado en una entrevista reciente que la posibilidad de un nuevo álbum del dúo está más lejana que nunca. En una conversación con Rolling Stone, el artista reflexionó sobre la química necesaria para una reunión con Big Boi.

En esta entrevista, André 3000 reveló que la creación de nueva música con OutKast es improbable debido a la falta de química entre él y Big Boi. “Hace 10 o 15 años, pensé que un álbum de OutKast sucedería”, admitió. Sin embargo, ahora siente que están más lejos de esa posibilidad que nunca.

El artista, conocido por su habilidad con la flauta en su reciente álbum New Blue Sun, explicó que la creación de música no es como una fórmula de Coca-Cola que se puede replicar fácilmente. “El público no sabe lo que se necesita para crear lo que reciben”, comentó.

A pesar de la nostalgia de los fans, André 3000 enfatizó que la magia de OutKast pertenecía a un momento específico de sus vidas. “Fue una gran época, pero no todo tiene que durar para siempre”, reflexionó.

OutKast, formado por André 3000 y Big Boi, es uno de los dúos más influyentes del hip-hop. Con álbumes icónicos como Stankonia y Speakerboxxx/The Love Below, han dejado una marca indeleble en la música. Su estilo innovador y su capacidad para fusionar géneros los han convertido en leyendas.

Aunque los fans de OutKast puedan sentirse decepcionados, André 3000 sigue explorando nuevas direcciones musicales. Su reciente trabajo ha sido nominado a varios premios Grammy, demostrando que su creatividad sigue viva. ¿Qué opinas sobre el futuro de OutKast? ¡Déjanos tus comentarios!

