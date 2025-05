André 3000 sorprende con «7 Piano Sketches», un viaje introspectivo al piano

En un movimiento sorprente pero bien orquestado, André 3000 ha vuelto a desafiar las expectativas con el lanzamiento sorpresa de 7 Piano Sketches, un EP instrumental de siete pistas que abraza la simplicidad y la improvisación del piano. Publicado a través de Epic Records, este proyecto llega como un eco de su aclamado álbum de 2023, New Blue Sun, pero con un enfoque aún más minimalista y personal. Coincidiendo con su aparición en la Met Gala 2025, donde desfiló con un piano a cuestas diseñado por Burberry y Benji Bixby, este lanzamiento refuerza la reputación de André como un artista que fusiona música, moda y narrativa con una libertad envidiable.

7 Piano Sketches es una colección de piezas improvisadas grabadas en su mayoría hace casi una década, cuando André y su hijo vivían en una casa en Texas con poco más que un piano, camas y pantallas de televisión. Según el propio artista, las pistas nacieron de un proceso intuitivo: “Extiendo mis dedos sobre las teclas y las muevo al azar, pero con propósito, hasta que encuentro algo que creo que está bien o puede ser interesante”. Excepto por Blueberries, grabada en estudio, las piezas fueron capturadas con la crudeza de un iPhone o el micrófono de su portátil, lo que añade una capa íntima a la experiencia. André cita influencias como Thelonious Monk, McCoy Tyner, Philip Glass, Joni Mitchell, Stephen Sondheim y Vince Guaraldi, reflejando su admiración por compositores que exploran la emoción a través de la mecánica del piano.

El EP, que dura apenas 16 minutos, carece de letras y presenta títulos evocadores como when you’re a ant and you wake up in an awesome mood, about to drive your son to school, only to discover that you left the lights on in the car last night so your battery is drained. Cada pista está precedida por breves introducciones habladas por André, la ingeniera Emmy Paalman o la coreógrafa Fatima Robinson, quienes anuncian los títulos con un toque de espontaneidad. Efectos vocales y samples añaden matices juguetones a la atmósfera contemplativa.

Originalmente titulado The Best Worst Rap Album in History, el proyecto juega con la paradoja de ser “el peor álbum de rap” por su ausencia de letras, pero “el mejor” por la libertad emocional que representa. “Es como un limpiador de paladar para mí”, escribió André en las notas originales, destacando cómo estas piezas le permitieron explorar sin las ataduras de su legado como rapero. En una publicación en Instagram, detalló que varias pistas, como blueberry mansions y i spend all day waiting for the night, datan del año 2000, y que a menudo compartía estas grabaciones con amigos como Erykah Badu, Q-Tip o Tyler, The Creator.

El lanzamiento se sincronizó con un momento cultural de alto perfil: la Met Gala 2025, bajo el tema Superfine: Tailoring Black Style. André apareció con un atuendo diseñado por Law Roach y Burberry, que incluía un piano portátil inspirado en una idea que tuvo hace años para un video musical. La portada de 7 Piano Sketches refleja este look, creado en colaboración con Benji Bixby, una evolución de su línea de moda de los 2000, Benjamin Bixby. Este despliegue visual y musical no solo promocionó el EP, sino que consolidó a André como un ícono que trasciende disciplinas.

Con 7 Piano Sketches, André 3000 invita a los oyentes a un rincón íntimo de su mente, demostrando una vez más que su evolución artística no conoce límites. Mientras se prepara para recibir un Doctorado Honoris Causa en Música de Berklee College el 10 de mayo y su inducción al Rock & Roll Hall of Fame junto a Big Boi como OutKast en noviembre, este EP es un recordatorio de que, incluso en su faceta más experimental, André sigue siendo un narrador magistral.

La reinvención constante de André 3000: de OutKast a maestro instrumental

André 3000, nacido como André Lauren Benjamin, es una figura que ha redefinido los límites del hip-hop y la música experimental. Como la mitad de OutKast junto a Big Boi, transformó el rap en los 90 y 2000 con álbumes como Aquemini (1998), Stankonia (2000) y Speakerboxxx/The Love Below (2003), este último ganador de un Grammy al Álbum del Año. Con éxitos como Ms. Jackson, Hey Ya! y So Fresh, So Clean, OutKast fusionó funk, soul, jazz y psicodelia, convirtiéndose en un pilar del rap sureño y un ícono cultural. Su discografía incluye Southernplayalisticadillacmuzik (1994), ATLiens (1996), Aquemini, Stankonia, Speakerboxxx/The Love Below y Idlewild (2006), además de múltiples colaboraciones con artistas como Erykah Badu, Killer Mike y Goodie Mob.

Tras el hiatus de OutKast en 2006, André exploró la actuación, protagonizando películas como Four Brothers (2005) y Jimi: All Is by My Side (2013), y lanzó su línea de moda Benjamin Bixby en 2008. Su carrera musical dio un giro radical con New Blue Sun (2023), un álbum instrumental centrado en la flauta que sorprendió a los fans y le valió tres nominaciones al Grammy, incluyendo Álbum del Año. Este trabajo, descrito por Rolling Stone como “una bocanada de incienso fresco y prismático”, marcó su debut en solitario y mostró su fascinación por los instrumentos de viento, fruto de años de experimentación. En 2024, el cortometraje Moving Day, dirigido por Dexter Navy, documentó la creación de New Blue Sun, incluyendo una pista inédita de esas sesiones.

7 Piano Sketches (2025) es la continuación de esta fase experimental, consolidando a André 3000 como un artista que prioriza la libertad creativa sobre las expectativas comerciales. Su influencia trasciende la música: su presencia en la moda, desde su línea Benji Bixby hasta sus icónicas apariciones en la Met Gala, lo posiciona como un visionario interdisciplinario. Con su próxima llegada al Rock & Roll Hall of Fame junto a Big Boi en noviembre de 2025 y un Doctorado Honoris Causa de Berklee, André 3000 sigue demostrando que su legado es tan impredecible como inspirador.

