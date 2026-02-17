Andrew Bird firma “Need Someone” para The Pitt y vuelve a demostrar que su música sigue encontrando nuevos territorios

Cuando parece que Andrew Bird ya ha explorado todas las esquinas posibles de su universo creativo, aparece con una nueva pieza que amplía aún más su mapa sonoro. Su último movimiento es “Need Someone”, una canción escrita junto al compositor Gavin Brivik para la serie de HBO The Pitt, donde se estrenará en el episodio emitido esta misma noche en Estados Unidos. El tema, concebido para acompañar el tono emocional del drama médico, vuelve a situar al músico de Chicago en ese espacio híbrido entre la canción de autor, la experimentación acústica y la música para imagen, un terreno que domina con una naturalidad que pocos pueden igualar.

La relación de Bird con la televisión y el cine no es nueva: ha compuesto para Baskets (FX), para el documental Storm Lake (PBS) y ha aparecido como actor invitado en Fargo o The Muppets. También ha firmado bandas sonoras para películas como The Bubble (2022) de Judd Apatow o Outside In (2017) de Lynn Shelton . Su capacidad para crear melodías que respiran, se expanden y se adaptan al ritmo narrativo lo ha convertido en un colaborador recurrente en proyectos audiovisuales que buscan una sensibilidad particular, más íntima y menos obvia.

En paralelo, Bird continúa alimentando su discografía con una constancia admirable. En 2024 publicó Sunday Morning Put-On, un álbum de versiones jazzísticas grabado con su banda habitual, y un año antes lanzó Outside Problems, un trabajo instrumental que recogía piezas concebidas al aire libre durante la pandemia. Su lanzamiento más reciente en formato largo es Cunningham Bird, una colaboración con Madison Cunningham que consolidó la química creativa entre ambos. Además, en 2025 celebró el 20º aniversario de Andrew Bird & the Mysterious Production of Eggs con una reedición ampliada que recuperó demos y material inédito, un gesto que Pitchfork destacó al incluir el disco entre los mejores de los 2000 .

Con “Need Someone”, Bird vuelve a demostrar que su música sigue siendo un organismo vivo, capaz de adaptarse a nuevos contextos sin perder su esencia: ese violín que respira como una voz más, ese silbido que se ha convertido en firma personal y esa manera de construir melodías que parecen flotar sin peso. Para los seguidores del artista, la canción es una nueva pieza de un puzle que no deja de crecer; para quienes descubran su música a través de The Pitt, puede ser la puerta de entrada a una de las carreras más singulares del indie estadounidense.

Una carrera en constante mutación: la evolución creativa de Andrew Bird

Andrew Bird ha hecho de la reinvención una forma de vida. Formado en el ámbito del violín clásico, comenzó su trayectoria profesional en los años 90 con Squirrel Nut Zippers, pero pronto emprendió un camino propio que lo llevó a mezclar folk, jazz manouche, pop barroco y experimentación acústica. Su primer gran punto de inflexión llegó con Weather Systems (2003), donde empezó a perfilar ese estilo tan reconocible basado en loops de violín, guitarras cálidas y un uso del silbido como instrumento melódico. Sin embargo, fue The Mysterious Production of Eggs (2005) el disco que lo situó definitivamente en el mapa del indie internacional, un álbum que la crítica ha reivindicado repetidamente por su imaginación sonora y su escritura minuciosa.

A lo largo de las dos décadas siguientes, Bird ha mantenido un ritmo creativo que pocos artistas de su generación pueden igualar. Trabajos como Armchair Apocrypha (2007), Noble Beast (2009) o Break It Yourself (2012) consolidaron su reputación como compositor detallista y multiinstrumentista virtuoso. En paralelo, ha explorado colaboraciones con artistas como Fiona Apple, St. Vincent, T Bone Burnett o Yola, y ha desarrollado un interés creciente por la música para cine y televisión, donde su sensibilidad melódica encuentra un espacio natural. Su discografía reciente —incluyendo My Finest Work Yet (2019), Outside Problems (2023) y Sunday Morning Put-On (2024)— demuestra que sigue expandiendo su lenguaje sin perder la coherencia interna que lo define. Hoy, con “Need Someone” como nueva pieza de su catálogo, Bird reafirma que su carrera es un viaje en permanente movimiento, siempre abierto a nuevas formas de contar historias a través del sonido.

