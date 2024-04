Andrew Bird Y El Renacimiento del Jazz en “Sunday Morning Put-On”

El aclamado multiinstrumentista Andrew Bird, junto a Ted Poor y Alan Hampton, ha anunciado un nuevo amanecer en su carrera con el lanzamiento de Sunday Morning Put-On, un álbum que promete ser una carta de amor al jazz de mediados de siglo. Este proyecto, que marca el debut del Andrew Bird Trio, es una colección de estándares del jazz que nos transporta a una era dorada de la música con una frescura contemporánea.

Sunday Morning Put-On: Un Clásico Moderno

El nuevo álbum, Sunday Morning Put-On, es una oda a los clásicos del jazz, con interpretaciones únicas de obras de Cole Porter, Duke Ellington, y otros grandes compositores. Bird ha compartido, “Cuando estaba en mis 20s, vivía en un viejo hotel-apartamento en el barrio de Edgewater en Chicago… Me quedaba despierto escuchando un programa de radio llamado ‘Blues Before Sunrise’… Mi amor por cierta era del jazz ha sido constante a través de muchas transmutaciones en mi propio trabajo, que en su mayoría no es jazz en absoluto”.

El Single que Precede al Álbum

Aunque Sunday Morning Put-On se centra en los estándares del jazz, Bird ha lanzado dos sencillos, I Fall In Love Too Easily y I’ve Grown Accustomed to Her Face, que ofrecen una muestra de la intimidad y el encanto del álbum completo. Estas canciones, grabadas en vivo en los legendarios estudios de grabación Valentine en Los Ángeles, resaltan la habilidad de Bird para recrear la calidez y sinceridad de la música que lo inspiró.

Tracklist Confirmado de Sunday Morning Put-On

El tracklist de Sunday Morning Put-On incluye:

I Didn’t Know What Time It Was Caravan I Fall in Love Too Easily You’d Be So Nice to Come Home To My Ideal Django I Cover the Waterfront Softly, as in a Morning Sunrise I’ve Grown Accustomed to Her Face Ballon de peut-être.

Fechas de Gira y Actuaciones en Vivo

El Andrew Bird Trio celebrará el lanzamiento con actuaciones especiales en el club de jazz Green Mill en Chicago el 29 de mayo y en el Lodge Room de Los Ángeles el 3 de junio. Además, Bird emprenderá una gira por Estados Unidos este verano.

La Evolución Musical de Andrew Bird

Desde sus inicios como violinista prodigio hasta su consolidación como uno de los artistas más innovadores y eclécticos de la música contemporánea, Andrew Bird ha trazado un camino singular en el mundo del arte sonoro. Su primer álbum en solitario, Music of Hair, reveló desde temprano su habilidad para fusionar estilos y géneros, una tendencia que ha mantenido a lo largo de su carrera. Con cada nuevo proyecto, desde The Swimming Hour hasta Are You Serious, Bird ha explorado nuevas texturas y emociones, siempre con su violín como fiel compañero. Su discografía es un testimonio de su constante evolución y búsqueda de la perfección musical, culminando en su más reciente trabajo, Outside Problems, que ha sido aclamado tanto por la crítica como por los fans.

