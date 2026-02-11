Andrew Ranken, el pulso inconfundible de The Pogues, fallece a los 72 años

La noticia del fallecimiento de Andrew “The Clobberer” Ranken, histórico batería y miembro fundador de The Pogues, ha sacudido al mundo de la música folk y punk. A los 72 años, el músico británico se despide dejando tras de sí una huella profunda en una banda que redefinió la tradición irlandesa desde un prisma crudo, eléctrico y absolutamente personal. La propia formación confirmó su muerte a través de un comunicado en redes, describiéndolo como «batería, miembro fundador y latido de The Pogues» . Y no es una exageración: su manera de golpear la batería era, literalmente, el latido que sostenía el caos hermoso que proponía el grupo.

Ranken formó parte de la alineación original en 1983 y permaneció en ella durante todos los discos de estudio, desde Red Roses for Me hasta Pogue Mahone. Su apodo, “The Clobberer”, no era casual: su estilo directo, contundente y sin florituras aportaba una base rítmica que permitía a Shane MacGowan, Spider Stacy y compañía desplegar ese torbellino de folk-punk que acabaría marcando a generaciones enteras. Además, Ranken asumió ocasionalmente labores vocales, algo que los fans recuerdan con especial cariño, como su interpretación de “Danny Boy”, mencionada en varios homenajes tras conocerse su muerte .

En los últimos años, el batería había continuado activo con proyectos como The Mysterious Wheels, con quienes publicó el álbum Bare Bones en 2024, y también con la banda hKippers. Su fallecimiento llega poco más de dos años después de la muerte de Shane MacGowan, lo que convierte este momento en otro golpe emocional para los seguidores de una de las bandas más influyentes del folk contemporáneo. Las redes se han llenado de mensajes de músicos y fans que destacan su humildad, su talento y su papel esencial en la identidad sonora de The Pogues.

Andrew Ranken y su papel esencial en la historia de The Pogues

Andrew Ranken fue la columna vertebral de The Pogues, una banda que transformó la música folk irlandesa al mezclarla con la energía del punk londinense de los ochenta. Ranken llegó al grupo en 1983, cuando Shane MacGowan, Jem Finer y Spider Stacy buscaban un batería capaz de sostener un sonido que, por entonces, parecía imposible de domar. Su estilo, firme y sin artificios, se convirtió en el ancla que permitió a la banda construir himnos como “Dirty Old Town”, “The Sick Bed of Cúchulainn” o “Fiesta”. Aunque no era el miembro más mediático, su presencia era indispensable: cada golpe suyo marcaba el ritmo de una banda que vivía en el filo entre la tradición y la rebeldía.

A lo largo de su carrera, Ranken participó en todos los discos de estudio del grupo, desde Red Roses for Me (1984) hasta Pogue Mahone (1996). Su aportación fue especialmente notable en Rum Sodomy & the Lash (1985), considerado por medios como Rolling Stone y Pitchfork uno de los trabajos más influyentes del folk moderno. Su batería, siempre precisa pero llena de carácter, ayudó a definir un sonido que inspiraría a bandas posteriores como Flogging Molly, The Frames o incluso a artistas contemporáneos como Fontaines D.C., quienes han reconocido la influencia de The Pogues en su manera de entender la música irlandesa.

Tras la primera disolución del grupo en 1996, Ranken continuó tocando con distintos proyectos, demostrando que su pasión por la música iba mucho más allá de la fama asociada a The Pogues. Su trabajo con The Mysterious Wheels y hKippers mostró una faceta más blues y experimental, siempre fiel a su estilo directo y emocional. Su legado, sin embargo, quedará inevitablemente ligado a esa mezcla explosiva de folk y punk que ayudó a construir y que hoy sigue siendo referencia para músicos de todo el mundo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.