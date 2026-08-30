Andrew W.K. ha roto un silencio de cinco años con “Temptation To Exist”, un álbum de jazz que ha aparecido sin previo aviso este fin de semana. Se trata de su primer material nuevo desde God Is Partying (2021), y confirma un giro radical: el artista conocido por himnos de fiesta como “Party Hard” firma ahora un disco de instrumentales cinematográficos, protagonizados por el piano. En 2021, antes de aquel disco, ya cubríamos el adelanto de “I’m in Heaven”; ahora, cinco años después, W.K. reaparece por una vía muy distinta a la habitual.
Sin discográfica ni aviso previo: así ha llegado “Temptation To Exist”
El álbum empezó a circular la noche del jueves 27 de agosto en AWKSHARE, una plataforma sin ánimo de lucro gestionada por fans y dedicada a archivar material de Andrew W.K. Al día siguiente, la cuenta de Instagram @AndrewWK —que, según varios medios especializados, parece estar también gestionada por seguidores más que por el propio artista o su equipo— confirmó el lanzamiento con la portada del disco. La actriz Kat Dennings, esposa de W.K. desde 2023, compartió después esa misma publicación en sus historias, en lo que ha sido la única validación pública cercana al entorno del músico hasta la aparición del álbum en plataformas como Spotify.
Diez piezas de jazz oscuro que dejan atrás la fiesta
Musicalmente, “Temptation To Exist” se aleja por completo del hard rock festivo que definió la carrera de Andrew W.K. Catalogado como dark jazz y crime jazz, el disco reúne diez instrumentales suaves y meditativos, con el piano como columna vertebral y arreglos que se despliegan en pasajes cinematográficos. No es la primera vez que W.K. explora este terreno: ya lo hizo en 2009 con 55 Cadillac, un disco de piano en solitario. La diferencia esta vez es notable, ya que “Temptation To Exist” está grabado con banda completa, lo que aporta una textura mucho más orquestal a las composiciones.
Tracklist de “Temptation To Exist”
- “Michael’s Theme”
- “Nightmares”
- “Edge of Interior”
- “Between Veils”
- “No Clue”
- “Manhattan Beach”
- “North Hollywood”
- “Double Boulevard”
- “For Steven”
- “Insomnia”
De “I Get Wet” a “Temptation To Exist”: el eterno cambio de piel de Andrew W.K.
Andrew W.K., nacido Andrew Fetterly Wilkes-Krier en 1979, construyó su leyenda con I Get Wet (2001), un debut que, gracias al éxito de “Party Hard”, lo convirtió en una de las caras más reconocibles del rock festivo de comienzos de siglo. 2026 marca precisamente el 25º aniversario de aquel disco, cuya portada —con el propio W.K. mostrando una nariz ensangrentada que él mismo se provocó— sigue siendo una de las imágenes más icónicas del género. Desde entonces, discos como The Wolf (2003), You’re Not Alone (2018) o God Is Partying (2021) mantuvieron viva esa identidad de “rey de la fiesta”, con alguna excepción experimental puntual como el ya mencionado 55 Cadillac.
Tras casarse con Kat Dennings en 2023, W.K. se había mantenido prácticamente alejado de la música, centrado en su vida familiar. “Temptation To Exist” llega así como una sorpresa doble: por el silencio prolongado que rompe y por la dirección artística que elige, mucho más introspectiva y alejada del ruido con el que se le identifica desde hace veinticinco años.
▶ “Temptation To Exist” — Andrew W.K. | 27-28 de agosto de 2026 | Autopublicado
¿Te convence este giro hacia el jazz de Andrew W.K., o prefieres su vertiente más festiva de siempre?
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