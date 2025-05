Andy Bell confirma su regreso a Oasis para la gira de reunión 2025

El regreso de Oasis a los escenarios en 2025 ha generado una expectación sin precedentes, y ahora Andy Bell, exbajista de la banda, ha confirmado oficialmente que formará parte de la alineación para la esperada gira de reunión. Este anuncio ha avivado la emoción de los fans que esperan ver a Noel y Liam Gallagher juntos de nuevo.

Un regreso esperado a la formación de Oasis

Andy Bell, conocido por su trabajo con Oasis entre 1999 y 2009, confirmó su participación en la gira de reunión durante una entrevista tras un concierto de su banda Ride en Viena, según un artículo de Far Out Magazine. En declaraciones al periódico austriaco Österreich, Bell expresó su entusiasmo: “No puedo esperar a que llegue el momento”, refiriéndose a su regreso al escenario con Oasis a partir del 4 de julio en Cardiff. Retomará su rol como bajista, un puesto que ocupó tras reemplazar a Paul ‘Guigsy’ McGuigan en 1999.

El anuncio fue ampliamente compartido en redes sociales, con posts en redes sociales de cuentas de fans de la mítica banda, que destacaron la confirmación de Bell como parte de la formación junto a Noel Gallagher, Liam Gallagher, Paul ‘Bonehead’ Arthurs (guitarra) y Gem Archer (guitarra). Aunque la formación completa aún no ha sido oficialmente confirmada por la banda, NME y Rolling Stone UK reportan que Joey Waronker, conocido por su trabajo con Beck y Thom Yorke, será el baterista, mientras que Zak Starkey también ha sido mencionado como posible integrante.

Una histórica gira de reunión

La gira Oasis Live ‘25, que marca el 30 aniversario de Definitely Maybe y el regreso de la banda tras 15 años de separación, comenzará el 4 de julio en el Principality Stadium de Cardiff y abarcará fechas en el Reino Unido, Irlanda, Norteamérica, Sudamérica, Asia y Australia. The Sun y The Independent informan que la gira está completamente vendida, con más de un millón de entradas agotadas en menos de un día. Bell, quien también es conocido por su trabajo con Ride y Beady Eye, expresó en una entrevista con Contact Music que está “realmente emocionado” por unirse a los hermanos Gallagher en este momento histórico.

Sin embargo, Clash Music señala que Liam Gallagher ha desmentido en redes sociales que la formación esté totalmente confirmada, lo que sugiere que podrían anunciarse más detalles pronto. A pesar de esta incertidumbre, la confirmación de Bell ha sido celebrada como un paso clave para recrear el sonido clásico de Oasis en vivo.

¿Y qué opinan medios y fans?

La noticia ha generado un entusiasmo masivo entre los fans y la prensa. Daily Mail destaca la emoción de Bell por volver a tocar con Oasis, mientras que muchos fans celebran la confirmación como una señal de que la gira será “épica”. Los fans también han especulado sobre cómo la experiencia de Bell con Ride y Beady Eye enriquecerá las presentaciones en drecto. La gira promete ser un hito, no solo por la reconciliación de los Gallagher, sino por reunir a músicos clave de la era dorada de la banda.

Oasis: los reyes del britpop y su legado imborrable

Oasis, formada en Manchester en 1991, es una de las bandas más influyentes del britpop y del rock moderno, conocida por su actitud desafiante, himnos generacionales y la rivalidad entre los hermanos Noel y Liam Gallagher.

Con Liam Gallagher en la voz y Noel Gallagher como compositor principal y guitarrista, Oasis irrumpió con Definitely Maybe (1994), un debut que incluía clásicos como Supersonic y Live Forever. Su segundo álbum, (What’s the Story) Morning Glory? (1995), con éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova, los catapultó a la fama mundial, vendiendo más de 22 millones de copias. La banda, originalmente completada por Paul ‘Bonehead’ Arthurs, Paul ‘Guigsy’ McGuigan, y Tony McCarroll, definió la escena britpop de los 90.

A lo largo de siete álbumes de estudio, incluyendo Be Here Now (1997) y Heathen Chemistry (2002), Oasis evolucionó incorporando nuevos miembros como Gem Archer y Andy Bell, quien se unió en 1999. La banda enfrentó tensiones internas, culminando en su separación en 2009 tras la salida de Noel. Sin embargo, su impacto cultural perduró, y la reunión de 2025, con Bell y otros miembros clave, promete revivir su magia.

Con más de 70 millones de discos vendidos y un lugar en el Rock and Roll Hall of Fame, Oasis sigue siendo un ícono cultural. Su música, que combina melodías accesibles con letras crudas, ha inspirado a generaciones. La gira de 2025, con su éxito de ventas y repercusión mediática mundial, es un testimonio de su relevancia duradera.

