Angel Olsen lanza un completo boxset, “Song of the Lark And Other Far Memories”

Después de dos álbumes exitosos como All Mirrors y Whole New Mess, la cantautora Angel Olsen ha decidido lanzar un boxset llamado Song of the Lark and Other Far Memories, que incluye estos dos últimos proyectos. Además este recopilatorio incluye el LP, Far Memory, el cual trae material adicional.

Pero esto no es todo, este boxset incluye un libro de 40 páginas con anotaciones personales de Olsen, letras originales a mano y fotografías inéditas, en un lanzamienro que estará limitado a 3000 unidades.

“Me siento como si parte de mi escritura hubiera regresado del pasado, y otra parte estuviese esperando para empezar a existir“, asegura Olsen sobre este nuevo proyecto.

Por último, la estadounidense ha publicado un nuevo sencillo acompañado de un video, llamado It’s Every Season (Whole New Mess). En esta nueva canción esta involucrada Nate Walcott con quien ya ha colaborado en el pasado.