Angèle ha anunciado hoy los detalles de «Instinct», su tercer álbum de estudio, que llegará el próximo 16 de octubre a través de Angèle VL Records y Sony Music. El disco, de trece canciones, reúne colaboraciones con Justice, Soulwax, Caroline Polachek y SebastiAn, y llega acompañado de un nuevo single y videoclip, «Une seule vie». La artista belga ya había adelantado el disco meses atrás con «What You Want», su inesperada colaboración con Justice y su primer single íntegramente en inglés.

Un álbum sobre volver al instinto, más electrónico que nunca

El comunicado que acompaña al anuncio describe «Instinct» como un regreso a los instintos, a la parte de una misma que existe antes de la expectativa, la actuación y el ruido externo. Según el texto: «A lo largo del álbum, Angèle explora la tensión entre control y liberación, entre imagen y realidad, y las distintas versiones de nosotros mismos que emergen cuando dejamos de intentar encajar en una identidad fija». El disco, de raíz electrónica, utiliza el cromo como lenguaje visual y conceptual recurrente: frío y artificial en la superficie, pero tratado en última instancia como un espacio de transformación y libertad, una estética que ya venía apuntando en las portadas y videoclips de sus últimos adelantos.

Justice, Soulwax y Caroline Polachek, los invitados de «Instinct»

La lista de colaboraciones sitúa a «Instinct» en un terreno mucho más electrónico que sus dos álbumes anteriores. El dúo francés Justice repite en «What You Want», el corte que ya adelantaron a comienzos de año; el grupo belga Soulwax pone su sello a «Trop»; y «Love Triangle» reúne a Angèle con Caroline Polachek y el productor SebastiAn, figura histórica de la French Touch. La colaboración con Soulwax tiene además una lectura generacional: el dúo formado por David y Stephen Dewaele, también conocidos por su alter ego 2ManyDJs, comparte pasaporte belga con Angèle, lo que convierte «Trop» en un cruce de dos generaciones de la electrónica de su país. Caroline Polachek, por su parte, llega a «Love Triangle» como una de las voces más celebradas del art-pop de la última década, tras discos como Pang o Desire, I Want To Turn Into You y colaboraciones recientes como la de «Everything Is Romantic» junto a Charli XCX. El disco entero está producido junto al colaborador habitual de Angèle, Tristan Salvati.

El nuevo single, «Une seule vie», llega con un videoclip dirigido por el artista visual Thomas Mailaender, en su primer trabajo audiovisual para música, que incluye además imágenes del eclipse solar del pasado 12 de agosto entre los recuerdos y visiones que construyen la pieza. Sobre el vídeo, Mailaender ha explicado: «Imaginamos el vídeo como una sucesión de recuerdos, visiones e imágenes mentales que irrumpen en la realidad de Angèle: lo analógico como un material frágil para hablar de la memoria y el tiempo que se nos escapa».

Tracklist de «Instinct»

«Instinct» (intro)

«Dis-le»

«Au revoir»

«Une seule vie»

«Trop» (con Soulwax)

«On verra»

«What You Want» (con Justice)

«Je compte»

«F4ck 4ever»

«Tout décider»

«Je sais»

«Love Triangle» (con Caroline Polachek y SebastiAn)

«NYC Blues»

De «Brol» a «Instinct»: el camino de Angèle hacia la electrónica

Angèle debutó en 2018 con «Brol», un álbum autoeditado a través de su propio sello, Angèle VL Records, que la convirtió en una de las voces más importantes del pop francófono gracias a himnos como «Balance ton quoi» o «Tout oublier». El primer single de aquel disco, «La Loi de Murphy», se publicó ya en 2017, pero fue «Balance ton quoi», himno feminista de 2019, el que llevó a Angèle a la primera plana internacional. Su dueto con Roméo Elvis, «Tout oublier», ganó además el premio a Mejor Creación Audiovisual en los Victoires de la Musique de 2019 y rompió el récord de semanas en el número uno de las listas belgas que ostentaba Stromae.

Su segundo disco, «Nonante-Cinq», publicado el día de su 26 cumpleaños en 2021, reafirmó ese éxito con el número uno en Valonia y el top cinco en Flandes y Francia. En él, Angèle abordó la ruptura con el también músico Léo Walk y el aislamiento de la pandemia como catalizadores de una etapa más melancólica, ahondando en el synth-pop y el dance-pop que la habían definido hasta entonces. Con «Instinct», la artista da un paso más hacia la pista de baile y la producción electrónica, un giro que ya apuntaban colaboraciones recientes como la que firmó con la técno Amelie Lens en «Run», y con el que parece cerrar ese ciclo introspectivo para abrazar una identidad más despojada de expectativas ajenas.

▶ «Instinct» — Angèle | 16 de octubre de 2026 | Angèle VL Records / Sony Music

¿Qué colaboración de «Instinct» te genera más curiosidad: la de Justice, la de Soulwax o la de Caroline Polachek?

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