La ceremonia de los Polaris Music Prize en el Massey Hall de Toronto terminó como pocas veces lo ha hecho: con el mismo nombre repetido dos veces. Angine de Poitrine, el dúo enmascarado de Saguenay que lleva un año entero desbordando cualquier previsión, se llevó el 22 de septiembre tanto el Polaris Music Prize al mejor álbum canadiense por Vol. II como el SOCAN Polaris Song Prize a la mejor canción por “Fabienk”. Nunca antes, en la historia del premio, un mismo artista o banda se había llevado ambos galardones en la misma edición.

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Un doblete que los Polaris nunca habían visto

El Polaris Music Prize, dotado con 30.000 dólares canadienses gracias a la Slaight Family Foundation, reconoce el mejor álbum canadiense del año atendiendo solo al mérito artístico, sin importar género ni ventas. Esta edición marcó además un cambio de reglas: por primera vez, el ganador se decidió por votación de todo el jurado (205 críticos, periodistas y programadores) en lugar del tradicional panel reducido de once miembros. En paralelo, el SOCAN Polaris Song Prize, en solo su segunda edición y dotado con 10.000 dólares repartidos entre intérpretes y compositores, premió “Fabienk” entre un quinteto finalista que incluía a Charlotte Cornfield, PUP, Charlotte Day Wilson y el dúo formado por Patrick Watson y Martha Wainwright. Que ambos jurados, con criterios y composiciones distintas, coincidieran en la misma banda no tiene precedente en las dos décadas de historia de los Polaris.

De la broma disfrazada a la seriedad del jurado

Hay una ironía deliciosa en todo esto. Angine de Poitrine construyó su identidad sobre un chiste: máscaras de papel maché desproporcionadas, trajes de lunares en blanco y negro, y un personaje de supuestos alienígenas de 333 años que rara vez rompen el papel ni en entrevistas televisadas. Es, en apariencia, todo lo contrario al perfil que suele premiar un jurado que ha coronado en el pasado a Arcade Fire, Feist, Godspeed You! Black Emperor o Kaytranada. Pero bajo el disfraz hay una escritura microtonal de precisión quirúrgica, y el jurado Polaris, indiferente a la imagen y a las cifras de streaming, terminó votando exactamente por eso: la música.

El año que los llevó hasta el escenario de Massey Hall

La escalada hasta este doblete no fue un golpe de suerte aislado. Todo se aceleró en febrero de 2026, cuando una sesión en directo para KEXP se volvió viral y acumuló millones de reproducciones. De ahí en adelante, la temporada de Angine de Poitrine no ha tenido pausa: debut televisivo en Estados Unidos en el programa de Jimmy Fallon, el Global Breakthrough Award de Billboard Canada, una actuación que hizo cerrar puertas por aforo completo en el Festival de Jazz de Montreal, un set sorpresa en Osheaga y una gira internacional que colgó el cartel de sold out en Reino Unido, Canadá, Francia y Bélgica. Todo mientras Vol. II, publicado el 3 de abril, se consolidaba como uno de los discos más comentados del año dentro y fuera de Canadá.

Angine de Poitrine: la broma que se convirtió en fenómeno

El proyecto nació en 2019 en Saguenay casi por accidente. Contratados para tocar dos noches seguidas en la misma sala, y temiendo que nadie apareciera la segunda vez, los dos músicos decidieron presentarse disfrazados. Detrás de las máscaras están Khn de Poitrine (guitarra, loops) y Klek de Poitrine (batería), amigos desde la adolescencia que llevaban dos décadas probando proyectos distintos antes de dar con esta fórmula. Su sonido, deudor confeso del Flying Microtonal Banana de King Gizzard & the Lizard Wizard, combina estructuras matemáticas con un pulso bailable. El debut Vol. 1 (2024) les valió el título de Artista del Año en los GAMIQ 2025, pero fue una semilla comparada con lo que vendría después.

Ese después llegó rápido: la viralidad de KEXP, la publicación de Vol. II y una gira que agotó entradas en cuatro países antes de que el disco cumpliera un mes en el mercado. Angine de Poitrine pasó de curiosidad de festival quebequense a, según Billboard Canada, posiblemente la banda más grande de Canadá ahora mismo. Y el 22 de septiembre, esa trayectoria se cerró con el único reconocimiento que les faltaba: la validación del jurado más exigente de la música canadiense.

¿Descubriste a Angine de Poitrine antes de que se volvieran virales, o los conociste con este doblete histórico en los Polaris?

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