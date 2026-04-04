Angine de Poitrine se preparan para revolucionar 2026 con «Vol. II» y una gira que ya cuelga el cartel de sold out

El dúo Angine de Poitrine vuelve a escena con Vol. II, un segundo álbum que promete llevar aún más lejos su imaginario marciano, sus riffs microtonales imposibles y ese pulso rítmico que parece pilotar una nave en plena batalla intergaláctica. La banda, formada por los enigmáticos Klek y Ken, ha convertido lo raro en irresistible, y lo experimental en algo sorprendentemente accesible, sin perder un ápice de personalidad. Su nuevo trabajo llegó el viernes 3 de abril y ya se perfila como uno de los lanzamientos más comentados dentro del prog rock más mutante.

Los adelantos “Fabienk” y “Mata Zyklek” muestran esa mezcla de humor, virtuosismo y caos controlado que los ha convertido en una anomalía fascinante dentro de la escena. Bajo la apariencia de juego hay una precisión quirúrgica: estructuras que entran y salen como piezas mecánicas, líneas de bajo que rugen y una batería que empuja cada tema hacia un clímax distinto. En palabras del propio grupo, “la música solo tiene sentido cuando te obliga a moverte, aunque no entiendas del todo hacia dónde”.

Su estética —cubos, lunares y un aire de performance futurista— refuerza la sensación de estar ante algo que no se parece a nada. Y el público lo sabe: prácticamente todas las fechas anunciadas en Reino Unido, Canadá, Francia y Bélgica están agotadas, confirmando que Angine de Poitrine no solo son una rareza estimulante, sino una banda con una comunidad creciente y entregada.

Para quienes disfrutan de propuestas que rompen moldes —de Tinariwen a King Gizzard & The Lizard Wizard, pasando por Black Midi— este nuevo capítulo promete ser una inmersión total en un universo propio, vibrante y lleno de sorpresas.

Angine de Poitrine, un estilo musical que desafía cualquier etiqueta

Desde sus primeros pasos, Angine de Poitrine han construido una identidad que combina riesgo, humor y una técnica instrumental fuera de lo común. Su debut sentó las bases de un sonido que bebe del prog rock, la psicodelia y la experimentación microtonal, pero siempre con un enfoque lúdico que evita el academicismo. Con Vol. II, el dúo consolida su reputación como una de las propuestas más originales de la escena alternativa actual, expandiendo su paleta sonora y reforzando su narrativa visual. Su discografía, aunque breve, ya muestra una evolución clara: de la sorpresa inicial a la consolidación de un lenguaje propio que los sitúa como referentes de un futuro musical menos predecible y mucho más emocionante.

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