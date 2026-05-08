Angus & Julia Stone regresan con nuevo material y lo hacen por todo lo alto. El dúo de hermanos australianos anuncia Karaoke Bar, su séptimo disco de estudio, previsto para el 4 de septiembre de 2026 a través de Virgin Music. Además, comparten hoy el single que da título al álbum, primer adelanto de un proyecto grabado en múltiples localizaciones: la isla griega de Hydra, Francia y Australia.

El álbum, también titulado Karaoke Bar, nace de una etapa especialmente creativa para la pareja. Grabado en parte en los Sugarcane Mountain Studios, el disco lleva la firma de producción de los propios Angus & Julia Stone, tal como han venido haciendo desde Snow (2017). Según las primeras informaciones, el álbum abraza la alegría, la conexión y el sentido de experiencia compartida, alejándose de la introspección más solitaria de trabajos anteriores.

«Karaoke Bar», el single que abre el nuevo capítulo de Angus & Julia Stone

La canción «Karaoke Bar» nació durante una estancia en Hydra, la isla griega donde Leonard Cohen vivió durante años. El entorno resultó decisivo: Angus recuerda que fue «un tiempo mágico en una de las islas más extrañas y hermosas que hemos visitado». Por su parte, Julia añade: «Una noche en un karaoke puede contener tanta bondad… de eso va la canción». El single incorpora además una interpolación de «Sweet Caroline» de Neil Diamond, lo que lo convierte en una coescritura oficial con el compositor estadounidense.

El single llega tras Cape Forestier (2024), su sexto álbum, que acompañaron de una extensa gira mundial de teatros con actuaciones sold out en el Royal Albert Hall de Londres y en L’Olympia de París. Julia Stone ya había explorado en paralelo su carrera en solitario, incluyendo la colaboración «We All Have» junto a Matt Berninger de The National.

Con Karaoke Bar, Angus & Julia Stone abren una nueva etapa marcada por la apertura emocional y la música como experiencia colectiva. Es, quizás, su propuesta más cálida y expansiva hasta la fecha.

Karaoke Bar: fechas de gira europea de Angus & Julia Stone en 2026

Coincidiendo con el anuncio del álbum, Angus & Julia Stone presentarán el nuevo material en Europa desde el mes de junio. Las fechas confirmadas incluyen diversos países europeos, pero sobre todo, una cita el 12 de julio en el Festival Porta Ferrada Occident 2026 en Sant Feliu de Guíxols.

JUNIO 2026

25 junio — Dresden, Alemania Freilichtbühne Großer Garten Junge Garde

— Dresden, Freilichtbühne Großer Garten Junge Garde 26 junio — Hamburgo, Alemania Stadtpark Open Air

— Hamburgo, Stadtpark Open Air 27 junio — Stuttgart, Alemania BÜRGER Freilichtbühne Killesberg

— Stuttgart, BÜRGER Freilichtbühne Killesberg 30 junio — París, Francia Le Trianon

JULIO 2026

1 julio — Londres, Reino Unido KOKO

— Londres, KOKO 3 julio — Gante, Bélgica Gent Jazz Festival 2026

— Gante, Gent Jazz Festival 2026 4 julio — Montreux, Suiza Montreux Jazz Festival 2026

— Montreux, Montreux Jazz Festival 2026 8 julio — Berlín, Alemania Astra Kulturhaus

— Berlín, Astra Kulturhaus 9 julio — Zeist, Países Bajos Slot Zeist Live

— Zeist, Slot Zeist Live 11 julio — Vitrolles, Francia Jardin Sonore Festival 2026

— Vitrolles, Jardin Sonore Festival 2026 12 julio — Sant Feliu de Guíxols, España Festival Porta Ferrada Occident 2026

SEPTIEMBRE 2026

11 septiembre — Québec, Canadá Festival Fono 2026

— Québec, Festival Fono 2026 25 septiembre — Louisville, Kentucky, Estados Unidos Bourbon & Beyond 2026

Angus & Julia Stone, casi dos décadas de folk expansivo desde Australia

Angus & Julia Stone se formaron en 2006 en Sídney y debutaron con el EP Chocolates and Cigarettes antes de publicar su primer álbum, A Book Like This (2007). Su despegue internacional llegó con Down the Way (2010), impulsado por el fenómeno «Big Jet Plane», que encabezó el Hottest 100 de triple j en Australia ese año. A continuación llegaron Angus & Julia Stone (2014), producido por Rick Rubin para American Recordings, y Snow (2017), primer álbum de producción propia que marcó su regreso a una estética más íntima.

Los años siguientes consolidaron su condición de exportación musical australiana de primer nivel. Sleepwalker (2021) y Cape Forestier (2024) reafirmaron su capacidad para renovar el sonido sin abandonar la química vocal entre los dos hermanos, eje central de su propuesta desde el primer día. Con Karaoke Bar, el dúo parece dispuesto a dar el salto hacia un registro más luminoso y compartido, sin renunciar a la intimidad que siempre les ha definido.

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