Animal Collective anuncian su nuevo disco «Time Skiffs» para febrero

Artista

Animal Collective

¿Por qué son noticia?

La banda ha anunciado que su undécimo disco, que se titulará Time Skiffs, saldrá publicado el próximo 4 de febrero a través de Domino Records. Además, ya nos dejan escuchar un primer adelanto titulado Prester John.

Sobre el disco

Con este trabajo, la banda pone fin a cinco años de espera desde su último disco, Painting With, que publicaron en 2016.

Según el comunicado con el que lo han anunciado, «estas nueve canciones son cartas de amor, señales de angustia, observaciones al aire libre e himnos de relajación, las transmisiones recopiladas de cuatro personas que se han comprometido con relaciones, han sido padres y han adquirido preocupaciones adultas. Todas ellas están representadas con el singular sentido de maravilla exploratoria de Animal Collective, como siempre lo fueron».

Sobre la canción

Como curiosidad, este adelanto fue compuesto como resultado de la fusión de dos canciones: una escrita por Avey Tare y la otra por Panda Bear. Mientras tanto, el vídeo que lo acompaña ha sido dirigido por Jason Lester.

Animal Collective – Prester John

Tracklist del disco

01 Dragon Slayer

02 Car Keys

03 Prester John

04 Strung with Everything

05 Walker

06 Cherokee

07 Passer-by

08 We Go Back

09 Royal and Desire

Sobre Animal Collective

Mientras en las calles de Baltimore reina el hip hop, en los sótanos de la ciudad trabajan encerradas estas criaturas musicales cuyo principal propósito es convertir sus instrumentos en probetas y sus canciones en experiencias sónicas. Lógicamente, pasan de las grandes audiencias, y, sin embargo, llegan a vender 200 000 copias en el 2009 con Merriweather Post Pavillon. Animal Collective dejó claro que las estanterías y los oídos de un buen número de personas también tienen hueco para músicas distintas.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!