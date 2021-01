Animal Collective ponen la música para el documental “Crestone”

Animal Collective ha compuesto la música para el documental Crestone, que se estrenará el próximo 16 de febrero de 2021. Se trata del primer largometraje escrito, producido y dirigido por Marnie Ellen Hertzler en asociación con Memory.

Ambientada en el desierto de Crestone, Colorado, durante ocho días, el documental sigue a un grupo de raperos de SoundCloud que viven en soledad, cultivan marihuana y hacen música para Internet. Cuando llega un viejo amigo para hacer una película, la realidad y la ficción comienzan a desdibujarse.

No es la primera aventura de Animal Collective en el campo de las bandas sonoras, ya que crearon previamente el álbum audiovisual Tangerine Reef (2018) en colaboración con Coral Morphologic. Además, en otros proyectos audiovisuales, lanzaron Transverse Temporal Gyrus (2012) como la música para una instalación en el Museo Guggenheim junto con el trabajo visual del artista Danny Perez, así como lanzó el álbum visual ODDSAC (2010), también en colaboración con Danny Perez.

Al respecto de este proyecto, Brian “Geologist” Weitz, miembro de la banda, ha afirmado lo siguiente: “Vivir en el desierto de Sonora a principios de los 2000 tuvo un efecto profundo y duradero en mí, especialmente después de varios años en la ciudad de Nueva York. Desde entonces he tenido una vaga idea de un sonido que refleje esa experiencia, pero ningún proyecto me llevó a eso. Las imágenes, sonidos, historias y estructuras creadas y documentadas en “Crestone” finalmente lo hicieron. Muchas gracias a Marnie, su equipo, Dead God, the land y, como siempre, a mi hermano Josh por la inspiración y la oportunidad de trabajar en este proyecto”.

Por su parte, Josh “Deakin” Dibb añade: “Conocí a Marnie cuando viví en Nueva Orleans por un breve tiempo en 2015 y rápidamente nos hicimos amigos. Cuando se acercó a mí para hablar sobre la música de “Crestone”, me emocioné mucho. Me pareció muy natural pedirle a Brian que se uniera a este proyecto, ya que ya habíamos estado colaborando en un puñado de cosas como dúo durante el año anterior. Habiendo querido componer una película durante muchos años, este fue un primer proyecto ideal para explorar el proceso. Para mí, la fase inicial de desarrollo de las ideas para esto fue simplemente levantar una escena y sentarme al piano e improvisar con la energía que interpreté. En muchos casos, este pase inicial se registró y se utilizó para la composición final. Este proceso de usar imágenes, personajes, edición y sonido práctico como una especie de partitura para tocar fue realmente liberador e inspirador“.

¡Muchas ganas de escucharlo!

BIOGRAFÍA DE ANIMAL COLLECTIVE

Animal Collective es una banda de pop experimental estadounidense formada en Baltimore, Maryland en 2003. Sus miembros y fundadores son Avey Tare (David Portner), Panda Bear (Noah Lennox), Deakin (Josh Dibb) y Geologist (Brian Weitz). La música de la banda se caracteriza por la experimentación en el estudio, las armonías vocales y la exploración de varios géneros que incluyen folk freak, noise rock, ambient drone y psychedelia. La variada discografía de la agrupación bajo este nombre puede incluir contribuciones y la participación de algunos o todos sus miembros, pero siempre encuentra una forma de sorprendernos.

Fuente: Wikipedia

DISCOGRAFÍA DE ANIMAL COLLECTIVE

Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished (2000) (as Avey Tare and Panda Bear)

Danse Manatee (2001) (as Avey Tare, Panda Bear and Geologist)

Campfire Songs (2003) (as Campfire Songs)

Here Comes the Indian (2003) (also known as Ark)

Sung Tongs (2004)

Feels (2005)

Strawberry Jam (2007)

Merriweather Post Pavilion (2009)

Centipede Hz (2012)

Painting With (2016)

TBD (2021)

