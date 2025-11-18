Animal Collective vuelve a sonar en la costa con «Jetty», su nuevo viaje sonoro

Animal Collective regresa con un proyecto que mezcla música y memoria colectiva: Jetty (Original Motion Picture Soundtrack), compuesto por Deakin y Geologist para el documental que narra la reconstrucción de Rockaway Beach tras el devastador paso del huracán Sandy. La película, dirigida por Sam Fleischner —conocido por sus trabajos junto a MGMT, Santigold y el propio Panda Bear—, utiliza la música del colectivo como columna vertebral emocional. El tema Boardwalk, incluido en el álbum, acompaña una de las secuencias más significativas del film, y ya se puede escuchar como adelanto.

El lanzamiento digital de la banda sonora marca un nuevo capítulo en la trayectoria de la banda, mientras que la edición en vinilo está prevista para abril de 2026. Este trabajo llega después de Isn’t It Now? (2023), un disco que reafirmó la capacidad del grupo para reinventarse sin perder su esencia experimental. Además, Geologist ha mantenido una actividad paralela con proyectos como A Shaw Deal junto a Doug Shaw y su próximo álbum en solitario Can I Get a Pack of Camel Lights?, previsto para enero de 2026.

La publicación de Jetty no es un movimiento aislado, y es que la banda ha sabido mantener su relevancia en la escena indie experimental gracias a su habilidad para expandir su sonido hacia terrenos cinematográficos y colaborativos.

Una carrera marcada por la experimentación y la reinvención constante

Animal Collective es una de las bandas más influyentes de la música experimental y psicodélica de las últimas dos décadas. Formada a finales de los noventa por Avey Tare, Panda Bear, Deakin y Geologist, el colectivo se consolidó en la escena underground con discos como Spirit They’re Gone, Spirit They’ve Vanished (2000) y Danse Manatee (2001). Su propuesta, siempre arriesgada, mezcla folk psicodélico, electrónica y pop deconstruido, creando un estilo que ha inspirado a generaciones posteriores. El reconocimiento internacional llegó con Sung Tongs (2004), un álbum que abrió las puertas a un público más amplio gracias a su frescura acústica y su carácter hipnótico.

El gran salto se produjo con Merriweather Post Pavilion (2009), considerado por muchos medios como uno de los discos más influyentes de la década. Su mezcla de melodías pop expansivas y texturas electrónicas convirtió a la banda en referente absoluto del indie experimental. A partir de ahí, trabajos como Centipede Hz (2012), Painting With (2016) y Time Skiffs (2022) demostraron que el colectivo no teme reinventarse, explorando desde el caos sonoro hasta la armonía más luminosa. Cada miembro ha mantenido además una carrera paralela: Panda Bear con discos solistas aclamados como Person Pitch (2007), y colaboraciones recientes con Sonic Boom; Avey Tare con proyectos más íntimos; y Deakin con su debut en solitario Sleep Cycle (2016).

Hoy, con Jetty, Animal Collective reafirma su capacidad para adaptarse a nuevos formatos y narrativas, manteniendo intacta su esencia experimental.

