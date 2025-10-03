Anna Calvi presenta «Rarities & Special Guests»

UN ENCUENTRO CON LO DESCONOCIDO

Anna Calvi ha anunciado una actuación especial titulada «Rarities & Special Guests» programada para el sábado 1 de noviembre de 2025 en el EartH Theatre de Hackney, Londres. Este evento único ofrecerá una interpretación íntima de canciones poco interpretadas y re imaginadas, acompañadas de voces y músicos invitados. Aunque aún no se han revelado públicamente quienes serán esos artistas participantes, Anna Calvi ha colaborado anteriormente con músicos destacados como David Byrne, Patrick Wolf y Charlie Fink.

Para obtener actualizaciones sobre los invitados especiales y otros detalles del evento, te recomiendo seguir las redes sociales oficiales de Anna Calvi, como su cuenta de Instagram o su perfil en X. Si estás interesado en asistir, las entradas ya están a la venta en el sitio web de EartH Theatre. Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma DICE.

¿QUÉ ES «RARITIES & SPECIAL GUESTS»?

Este evento será una actuación única e íntima de Anna Calvi, en la que interpretará canciones poco conocidas y raramente interpretadas, todas ellas reimaginadas para la ocasión. Además, contará con la participación de artistas invitados especiales, cuya identidad aún no ha sido revelada. Calvi ha expresado su entusiasmo por este regreso a los escenarios tras una pausa de seis años.

Aunque los detalles específicos del repertorio aún no se han revelado, podemos anticipar una experiencia única y emocionante. Anna Calvi es conocida por su estilo musical apasionado y experimental, y este evento promete ofrecer una nueva perspectiva de su obra. Para una muestra de su talento, puedes escuchar su interpretación en el NPR Music Tiny Desk Concert.

ANNA CALVI: LA VOZ QUE CONJURA PAISAJES SONOROS

En el vasto mapa de la música contemporánea, Anna Calvi es una isla de intensidad y misterio. Nacida en Londres en 1980, emergió como una fuerza telúrica capaz de fundir guitarras eléctricas y susurros íntimos en una sola lengua emocional. Su obra es un ritual: cada acorde es un suspiro, cada voz un puente entre fragilidad y exaltación.

Desde su primer álbum homónimo en 2011, Calvi se presentó como guitarrista virtuosa y narradora de paisajes sonoros habitados por sombras, luz y deseo. Sus discos —One Breath, Hunter, Hunted, Peaky Blinders Original Score Season 5&6— son estaciones de un viaje donde confluyen rock visceral, blues oscuro y sensibilidad barroca. Calvi no interpreta canciones: las encarna. Su música late con el pulso del teatro, la poesía y la intensidad pictórica. Cada composición es una pintura sonora, un acto único de emoción.

Hoy, Anna Calvi sigue escribiendo su historia. Con proyectos como Rarities & Special Guests, vuelve a ofrecer al mundo una experiencia íntima, una invitación a entrar en su paisaje sonoro secreto, donde la música se convierte en experiencia viva. Ella es más que música: es un eco poético, un conjuro eléctrico que transforma cada nota en memoria y cada concierto en devoción.