Anna Calvi publica la banda sonora de las temporadas 5 y 6 de Peaky Blinders

La compositora y guitarrista británica Anna Calvi ha anunciado que lanzará la banda sonora original de las temporadas 5 y 6 de la serie Peaky Blinders, que se encargó de componer e interpretar. El álbum saldrá el 26 de enero e incluye el nuevo sencillo Black Tuesday, que ya se puede escuchar.

Calvi ha explicado que su trabajo para la serie se basó en crear una atmósfera y un espacio sonoro que acompañara a las imágenes y a las voces de los actores. “Me obsesioné completamente con Tommy Shelby, soñaba con él todas las noches mientras trabajaba en las partituras, tuve que habitar realmente en la serie”, ha dicho.

La artista ha contado que para la temporada 6 quiso incorporar a más músicos para darle un nuevo enfoque al sonido y encontrar una nueva voz musical para Tommy. Sin embargo, se enfrentó a varios desafíos, ya que el trabajo se realizó durante la pandemia de coronavirus y ella estaba embarazada de su primer hijo. “La combinación de un trabajo tan intenso mientras estaba muy embarazada fue difícil. No quería que se viera como que afectaba a mi trabajo. Pero al mismo tiempo me parecía extraño creer, por las presiones de nuestra sociedad, que debía ocultar cualquier dificultad que tuviera”, ha confesado.

El álbum Peaky Blinders: Season 5 & 6 (Original Score) consta de 37 temas que reflejan a los diferentes personajes de la serie, como los miembros de la familia Shelby o el político Oswald Mosley. Además de las canciones originales You’re Not God y Ain’t No Grave, el disco también incluye la versión de Calvi del tema principal de Peaky Blinders, Red Right Hand, de Nick Cave & The Bad Seeds.