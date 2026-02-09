Anna Calvi vuelve con «Is This All There Is?», un EP colaborativo que redefine su universo creativo

Anna Calvi regresa con un proyecto que promete sacudir su propia narrativa artística. Is This All There Is?, su nuevo EP, llegará el 20 de marzo y reúne un elenco de colaboradores tan inesperado como coherente: Matt Berninger, Laurie Anderson, Perfume Genius y un Iggy Pop que se convierte en el cómplice perfecto para el primer adelanto, “God’s Lonely Man”. La británica, que lleva más de una década explorando los límites entre la intensidad emocional y la experimentación sonora, abre aquí una nueva etapa marcada por la transformación personal y la búsqueda de identidad, según ha explicado en declaraciones recogidas por NME.

El single “God’s Lonely Man” es un choque eléctrico entre dos fuerzas creativas que no necesitan presentación. Sobre un pulso industrial y guitarras afiladas, Calvi e Iggy intercambian versos que destilan vulnerabilidad y desafío. La artista describe al icono punk como “disruptivo, crudo y honesto – una fuerza singular”, y lo cierto es que su presencia encaja de forma natural en el tono visceral del tema. El EP, además, se presenta como la primera entrega de una trilogía centrada en la metamorfosis identitaria, inspirada en el profundo cambio vital que supuso para Calvi convertirse en madre.

Entre las piezas más llamativas del proyecto se encuentra una reinterpretación del clásico de Kraftwerk «Computer Love» junto a Laurie Anderson, una colaboración queencaja con la afinidad de ambas artistas por los paisajes sonoros conceptuales y la experimentación vocal. También recupera su versión de “I See a Darkness” de Bonnie ‘Prince’ Billy, esta vez con la aportación emocional de Perfume Genius, y suma a Matt Berninger en el corte titular, una alianza que ya había sido celebrada por publicaciones como Stereogum por la afinidad estética entre ambos universos.

El lanzamiento coincide con otro hito: la participación de Calvi en el álbum HELP(2), donde comparte espacio con nombres como Arctic Monkeys, Beck, Beth Gibbons o Big Thief, un proyecto producido por James Ford y grabado en Abbey Road. Un recordatorio más de que Calvi sigue siendo una figura clave en la escena alternativa internacional, capaz de moverse entre la composición íntima, la colaboración de alto nivel y la creación de bandas sonoras como la de Peaky Blinders, donde dejó una huella inconfundible.

Anna Calvi: Una artista que ha hecho de la intensidad su lenguaje

Desde su debut homónimo Anna Calvi en 2011, la guitarrista y compositora británica se ha consolidado como una de las voces más singulares del rock alternativo contemporáneo. Formada en música clásica y profundamente influenciada por figuras como Jeff Buckley, PJ Harvey o Ennio Morricone, Calvi irrumpió en la escena con un sonido que combinaba dramatismo, virtuosismo y una presencia escénica magnética. Su primer álbum le valió nominaciones al Mercury Prize y la situó como una de las artistas más prometedoras de su generación. Su segundo trabajo, One Breath (2013), amplió su paleta emocional con composiciones más expansivas y vulnerables, consolidando su reputación como una creadora sin miedo a explorar territorios incómodos.

En 2018 llegó Hunter, quizá su obra más celebrada, donde Calvi abordó temas de género, deseo y libertad con una mezcla de crudeza y sofisticación que la crítica internacional destacó como un salto artístico decisivo. Canciones como “Don’t Beat the Girl Out of My Boy” o “Hunter” mostraron a una artista en plena posesión de su identidad creativa, capaz de convertir la tensión emocional en un arma expresiva. Paralelamente, su incursión en la composición para televisión con la banda sonora de Peaky Blinders reforzó su prestigio como arquitecta de atmósferas intensas y cinematográficas. Con Is This All There Is?, Calvi abre un nuevo capítulo que combina introspección, colaboración y una búsqueda constante de reinvención.

