Anna of the North comparte “Here’s to Another”, primer single de su próximo disco

Tras el excelente recibimiento que tuvo su segundo disco publicado en 2019, Dream Girl, que hizo que su propuesta musical diera tanto que hablar, Anna of the North tiene ya un objetivo concreto de cara a este año, la publicación de un nuevo trabajo aún por confirmar.

Mientras llegan esos detalles que tantas ganas tenemos de conocer, hoy disfrutamos con Here’s to Another, primer tema nuevo de la artista de este año, ya que recordemos que lanzó un EP llamado Believe en 2020.

Sobre Here’s to Another, en concreto, nos dice que “es una de mis canciones favoritas de todas las que he escrito. Es muy honesta y cuenta la historia de mi vida. No fue intencional, pero creo que mucha gente puede sentir conexión con la letra en este momento, ya que acabo de dejar atrás un año bastante extraño y desafiante. No puedo creer que haya pasado un año entero, viviendo en estos tiempos absurdos de pandemia. Probablemente he usado los mismos cinco atuendos durante un año, ya no me ducho todos los días, y no recuerdo la última vez que me maquillé. Y lo peor es que no me importa en absoluto. Así que probablemente me he vuelto loca”.

En cuanto al videoclip, ha sido dirigido por Alexander Zarate Frez. Una gran canción que energía que nos deja con ganas de descubrir mucho más.

Anna of the North – Here’s to Another