Las relaciones terminan y toca superar las cinco fases de la ruptura: negación, ira, tristeza / depresión, aceptación y reconstrucción. La música de desamor generalmente se centra en la ira, en expandir todo ese despecho. Anna of the North, aunque aún con cierta ira, ya camina hacia la aceptación en su trabajo más íntimo, Girl in a Bottle.

Se trata de un álbum de ocho canciones producido por el sello belga Play It Again Sam que vio la luz el pasado 5 de diciembre. Antes de esta fecha ya conocimos las canciones Call me, Waiting for love, No one knows you better y Give me your love back. Completan el disco Since you, Sunday my heart hurts y los interludios I’m getting lonely at night y Friday and Saturday I don’t hear a word.

Este disco es la primera parte de un trabajo que culminará en 2026 con Please Recycle, donde se centrará en el carácter fugaz de las relaciones, la plasticidad de nuestro mundo actual y el constante flujo de relaciones que experimentamos a lo largo de la vida. Con todo ello, Anna se sumergirá en el universo de la fragilidad amorosa.

El lanzamiento vino acompañado de una gira intensa. Estuvo de bolos por Estados Unidos durante todo noviembre y llevará su Girl in a bottle por los escenarios europeos durante el mes de febrero. Cantatá en ciudades como Copenhague, Londres, París o Praga.

En Girl in a bottle, la cantante noruega apuesta por la intimidad emocional más absoluta, presentándose como un ser vulnerable que ha perdido una pieza importante en su vida y también nos cuenta cómo la ha visto alejarse irremediablemente. Es un disco perfecto para las noches de tristeza y vacío emocional, esas que solo son para llorar hecha una bolita bajo el edredón.

Antes de llegar al demoledor final de la relación, Anna dedica unos minutos a las alarmas del final en Call me. Hace canción los deseos de reconexión que muchas veces sentimos con nuestra pareja, ya no en el final sino en cualquier discusión. Es la canción con la que a partir de ahora llorarás cada discusión que os alejó porque, al fin y al cabo, solo necesitáis esa llamada que os vuelva a acercar.

Todavía no se ha apagado la última ascua en No one knows you. El final es inminente, pero aun no se ha muerto el cariño, pues empieza: «your back against my body in my bed while you are sleeping. I know we’ve apart but I still like ti hear you breathing». Aun mantiene ese tinte de añoranza, de recordar que esa relación fue bonita y que hubo un sentimiento fuerte. Aquí cree que aun hay por lo que luchar: «there’s no one here thet knows you better».

El dolor más absoluto de mantener una relación lo toca en Sunday my heart hurts. Es un amor de lunes a jueves, el fin de semana desaparece y ella no sabe cuándo volverá. Es dolor. Son todo red flags, y sabe que merece algo mejor, pero «I haven’t learned to get you out my mind».

El final ya pasó y ya fue aceptado en Waiting for love. Es una oda a la decepción. Canta a ese amor que llegó para hacerte feliz, tú creiste que todo era real, te ilusionaste y luego, claro, te dolió más la ruptura. Y mira que había evidencias de que no era ese el amor correcto… «I was waiting for love should’ve known you’re not the right for me. Couldn’t help it, the way you look, yeah, one smile was all it tool. It’s so unfair».

Al ser solo seis canciones, vamos a proponer solo un top 3. Las canciones que no te puedes perder de este disco son: Call me, Waiting for love y No one knows you.

Girl in a bottle es corto, frágil y directo al corazón. No es para grandes espacios, ni siquiera es muy propicio a la escucha colectiva. Es un refugio al que acudir cuando tu mundo interior se derrumba. Es la vulnerabilidad que necesitas de compañera en muchos momentos de tu vida.

Escucha Girl in a Bottle, de Anna of the North