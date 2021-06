“Annette”, un original musical con la esencia de Sparks

Tras una racha de inactividad, el próximo 6 de julio se celebra la 74 edición del Festival de Cannes. Un lugar muy especial para el cine que este año cuenta con cierto protagonismo de la música. La película elegida para inaugurar el festival es Annette (2021), un musical dirigido por Leos Carax, su debut en inglés.

Conocido por la excéntrica Holy Motors (2012), Carax vuelve a la gran pantalla nueve años después apostando por la originalidad. Trata la historia de un comediante (el actor Adam Driver), su esposa y cantante de ópera (Marion Cotillard), y la hija de ambos con un don sorprendente.

La música corre a cargo de Sparks, el dueto rock formado por los hermanos Ron y Russel Mael. Ambos también partícipes en la ceración de la historia y el guion de la cinta, presentan un sonido difícil de categorizar. Unidos en los años 70, la identidad de Sparks ha llegado a influir a artistas de talla de ABBA, Blondie o Björk.

So may we start es el sencillo principal de la película. Lanzado a finales de mayo, cuenta con las voces de Adam Driver, Marion Cotillard y Simon Helberg. De los tres actores posiblemente Cotillard sea la más experimentada como cantante. Annette es el segundo musical que protagoniza tras formar parte del fantástico elenco de Nine (2009). Además de participar en la versión orquestal de Arthur Honegger, bajo la piel de Juana de Arco en 2012; junto con sus aportaciones en anuncios de grandes firmas de moda, entre los que se recuerda la canción Eyes of Mars con Franz Ferdinand.

Driver en cambio cuenta con menos bagaje musical. Se le puede ver cantando en películas como Historia de un matrimonio (2019) o A propósito de Llewyn Davis (2013), con la conocida canción Please Mr. Kennedy. Por su parte Helberg ha demostrado en más de una ocasión sus buenas dotes para tocar el piano. Una faceta que explota en la película Florence Foster Jenkins (2016) como pianista, ni más ni menos, que de Meryl Streep.

Disfruta de So may we start: