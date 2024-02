Anohni and The Johnsons cierra por todo lo alto el cartel de Noches del Botánico en Madrid

El próximo 18 de junio, el público madrileño podrá disfrutar de una de las voces más singulares y emocionantes de la música contemporánea: Anohni, la líder de Anohni and The Johnsons. La artista británica presentará su último trabajo, My Back Was a Bridge For You To Cross, uno de los mejores discos de 2023 y una de las cimas de su carrera.

El álbum, que mezcla pop de cámara, vanguardia digital y soul-jazz del siglo XXI, es una obra maestra de sensibilidad, belleza y compromiso social. En él, Anohni reflexiona sobre temas como el amor, la identidad, el medio ambiente y la política, con una voz que traspasa el alma.

El concierto de Anohni and The Johnsons será uno de los platos fuertes del Festival Noches del Botánico, que se celebra en el recinto al aire libre de los Jardines del Botánico de Madrid. Un entorno natural con gran visibilidad y cercanía al escenario.

Las entradas para el concierto de Anohni and The Johnsons se pondrán a la venta general el 1 de marzo, con un precio desde 50 euros. Los interesados pueden adquirirlas en la página web oficial del festival o en el distribuidor oficial de entradas.

No te pierdas esta oportunidad única de ver en directo a una de las figuras imprescindibles de la música popular de nuestro tiempo.