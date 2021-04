Anunciada una nueva novela gráfica sobre la vida y carrera de Elvis Presley

Parece que no puede haber novedades sobre Elvis Presley en pleno año 2021, pero la mitología alrededor de semejante superestrella es tan grande que todavía puede haber sorpresas. Este año, a través de la editorial Z2 Comics, se editará una novela gráfica sobre la carrera del artista.

Escrita por Chris Miskiewicz e ilustrada por Michael Shelfer, Elvis: The Graphic Novel, que así se titulará, hará un completo recorrido por todas la carrera del Rey del Rock, relatando su adolescencia, sus inicios en la música y todas las peripecias y acontecimientos que le llevaron a su lugar privilegiado como uno de los mayores iconos de la historia de la música moderna.

De hecho, en el Twitter de la editorial ya puedes ver una página de adelanto para hacerte una idea del estilo de esta novela gráfica que ya se puede reservar aquí, aunque su llegada no será hasta el mes de agosto.

PAGE REVEAL – The first look at @ElvisPresley: The Official Graphic Novel is here!



Pre-order your copy: https://t.co/PbRDInThrc

Full page reveal: https://t.co/ENJbNrVrSt pic.twitter.com/wR3aloQb2v