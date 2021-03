Anunciado la reedición del clásico “Alegrías” de Howe Gelb & A Band Of Gypsies con dos temas inéditos

Eureka, la discográfica de Fernando Vacas, vuelve con una reedición de Alegrías de Howe Gelb & A Band Of Gypsies. El clásico disco de fusión flamenco-blues ya está disponible en formato digital a través de este enlace y también en formato físico en una edición deluxe. Esta reedición, que es una celebración en toda regla, incluye dos temas inéditos, Crazy To Love You y Rain and Thunder.

“Para mí Alegrías marcó un antes y un después en mi carrera. Antes de ese disco, era el de Flow o el de las Prin´lalá. Después, encontré mi sitio como músico y ahí sigo, empeñado en darle siempre una vuelta al arte jondo y enfrentarlo a otros sonidos. Es curioso que tenga que llegar un americano y te ponga a hacer las paces con el flamenco. Pero fue así“, afirma Fernando Vacas.