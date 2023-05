Anunciados los nuevos miembros del Rock & Roll Hall of Fame 2023

El Rock & Roll Hall of Fame ha anunciado los nombres de los artistas que formarán parte de su clase de 2023 y entre ellos hay leyendas del rock, del country, del hip-hop y del pop que han dejado su huella en la historia de la música. Te contamos quiénes son y por qué se merecen este reconocimiento.

Kate Bush

La cantautora británica Kate Bush es una de las artistas más originales e influyentes de las últimas décadas. Su música combina elementos del rock progresivo, del pop, de la música clásica y de la literatura. Su voz y su estilo son inconfundibles y han inspirado a generaciones de músicos. Entre sus obras maestras se encuentran discos como The Kick Inside, Hounds of Love o Aerial.

Kate Bush ha expresado su sorpresa y agradecimiento por su inclusión en el Rock & Roll Hall of Fame, después de haber sido nominada tres veces anteriormente. En un comunicado a Rolling Stone, ha dicho: “Tengo que admitir que estoy completamente sorprendida por la noticia de ser incluida en el Salón de la Fama. Es algo que nunca pensé que pasaría. Muchas gracias a todos los que votaron por mí. Significa mucho que pensaran en mí. Es un honor enorme”.

Además, ha bromeado sobre la ceremonia de iniciación, sugiriendo que asistirá al evento, lo que supondría su primera aparición pública en casi una década. “Ahora, como parte de la ceremonia de iniciación, voy a averiguar el secreto del apretón de manos… hay uno, ¿verdad?”.

Sheryl Crow

Sheryl Crow es una de las cantautoras más exitosas y versátiles del rock americano. Su carrera comenzó como corista de Michael Jackson y desde entonces ha publicado más de diez álbumes en los que ha explorado el pop, el country, el blues y el folk. Ha ganado nueve premios Grammy y ha colaborado con artistas como Eric Clapton, Stevie Nicks o Willie Nelson. Algunos de sus éxitos son All I Wanna Do, If It Makes You Happy o Soak Up the Sun.

Sheryl Crow también ha mostrado su alegría por su nominación en una entrevista con PEOPLE, donde ha dicho: “Todavía estoy un poco en shock”. La cantante ha añadido: “Es como si me hubieran nominado a un Oscar por una película de 30 años. Así que es muy guay”. Crow ha concluido sus comentarios diciendo: “Estoy muy honrada”.

Missy Elliott

La rapera, productora y compositora Missy Elliott es una pionera y una innovadora del hip-hop. Su música es atrevida, divertida y vanguardista, mezclando ritmos, sonidos y géneros. Ha sido la primera mujer en ganar el Grammy al mejor álbum de rap y ha trabajado con artistas como Beyoncé, Aaliyah, Timbaland o Pharrell Williams. Algunas de sus canciones más famosas son Get Ur Freak On, Work It o Lose Control.

La inclusión de Missy Elliott en la clase de 2023 indica el cambio de espíritu y el futuro del Salón de la Fama, que reconoce la importancia y la influencia del hip-hop en el rock & roll. Missy Elliott ha celebrado su nominación en Twitter, escribiendo: “¡Estoy muy agradecida! ¡Gracias a todos los que me han apoyado durante todos estos años! ¡Esto es increíble!”.

George Michael

El cantante británico George Michael fue una de las estrellas más brillantes del pop mundial. Su carrera comenzó como parte del dúo Wham!, con éxitos como Wake Me Up Before You Go-Go o Last Christmas. Luego se lanzó en solitario con discos como Faith, Listen Without Prejudice Vol. 1 o Older, demostrando su talento como compositor e intérprete. Su música abarcó el soul, el funk, el dance y el rock, siempre con un toque personal y emotivo. Además, fue un activista por los derechos de la comunidad LGBT+ y un filántropo.

George Michael falleció en 2016 a los 53 años, dejando un legado musical y humanitario que le ha valido el reconocimiento del Rock & Roll Hall of Fame. Su hermana Melanie Panayiotou ha emitido un comunicado en nombre de la familia, expresando su orgullo y su gratitud por la nominación. “Estamos muy orgullosos de que George haya sido reconocido por su increíble contribución a la música y al mundo. Estamos seguros de que él también estaría muy orgulloso y muy agradecido a todos los que lo han apoyado a lo largo de los años”.

Willie Nelson

El veterano cantante y guitarrista Willie Nelson es una leyenda viva del country y del folk americano. Su estilo único combina la tradición con la rebeldía, la melancolía con el humor, la sencillez con la profundidad. Ha grabado más de cien álbumes en los que ha colaborado con artistas como Johnny Cash, Waylon Jennings, Dolly Parton o Snoop Dogg. Algunas de sus canciones más conocidas son On the Road Again, Always on My Mind o Blue Eyes Crying in the Rain.

Willie Nelson cumplirá 90 años el próximo abril, pero sigue activo y creativo como el primer día. El músico ha celebrado su nominación al Rock & Roll Hall of Fame con un breve y divertido mensaje en Twitter: “Gracias al Rock & Roll Hall of Fame por incluirme en su clase de 2023. Espero que no sea demasiado tarde para cambiar mi nombre a Willie Rockson”.

Rage Against the Machine

La banda californiana Rage Against the Machine es una de las más influyentes y polémicas del rock alternativo. Su música fusiona el metal, el rap y el funk con letras cargadas de crítica social y política. Su sonido es potente y agresivo, liderado por la guitarra de Tom Morello y la voz de Zack de la Rocha. Han vendido más de 16 millones de discos en todo el mundo y han sido una referencia para el movimiento antiglobalización. Entre sus himnos se encuentran Killing in the Name, Bulls on Parade o Guerrilla Radio.

Rage Against the Machine ha emitido un comunicado en el que expresa su sorpresa y su agradecimiento por su inclusión en el Rock & Roll Hall of Fame, después de haber sido nominados cinco veces anteriormente. La banda ha recordado sus orígenes y su compromiso con las causas sociales y políticas que defienden en sus canciones. “En 1991 cuatro personas en Los Ángeles formaron un grupo musical para estar donde el sonido y la solidaridad se intersectan. Nos llamamos Rage Against the Machine. Una banda que es tan conocida por sus álbumes como por su feroz oposición a la máquina de guerra estadounidense, al supremacismo blanco y a la explotación. Una banda cuyas canciones impulsaron la radio alternativa a nuevas alturas mientras las empresas mediáticas de derecha intentaban purgar cada canción que escribimos de las ondas”.

The Spinners

El grupo vocal masculino The Spinners es uno de los exponentes más destacados del soul y del R&B de los años 60 y 70. Su música se caracteriza por sus armonías vocales, sus ritmos bailables y sus melodías pegadizas. Han tenido éxitos como I’ll Be Around, Could It Be I’m Falling in Love, Rubberband Man o Working My Way Back to You. Han sido nominados seis veces al Grammy y han entrado en el Salón de la Fama del Vocal Group.

The Spinners han expresado su emoción y su humildad por su nominación al Rock & Roll Hall of Fame, después de haber sido candidatos en 2016 y 2021. En un comunicado, han dicho: “Estamos muy emocionados y honrados de ser incluidos en el Rock & Roll Hall of Fame. Es un sueño hecho realidad para nosotros. Queremos agradecer a todos los que nos han apoyado durante todos estos años, especialmente a nuestros fans, que son los mejores del mundo”.

Los premios especiales

Además de los artistas que entran en el Rock & Roll Hall of Fame como intérpretes, hay otros que reciben premios especiales por su contribución a la música. Estos son:

DJ Kool Herc y Link Wray: recibirán el Musical Influence Award, que reconoce a los artistas que han tenido un impacto significativo en el desarrollo del rock & roll.

recibirán el Musical Influence Award, que reconoce a los artistas que han tenido un impacto significativo en el desarrollo del rock & roll. DJ Kool Herc es considerado el padre del hip-hop, por ser el primero en usar dos tocadiscos para crear ritmos y mezclar canciones en las fiestas callejeras del Bronx en los años 70.

es considerado el padre del hip-hop, por ser el primero en usar dos tocadiscos para crear ritmos y mezclar canciones en las fiestas callejeras del Bronx en los años 70. Link Wray fue un guitarrista y compositor que innovó en el uso de la distorsión, el feedback y el power chord, creando un sonido que influyó en el rock, el punk y el metal.

fue un guitarrista y compositor que innovó en el uso de la distorsión, el feedback y el power chord, creando un sonido que influyó en el rock, el punk y el metal. Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin : recibirán el Musical Excellence Award, que reconoce a los artistas que han demostrado una habilidad excepcional como músicos, productores o compositores.

: recibirán el Musical Excellence Award, que reconoce a los artistas que han demostrado una habilidad excepcional como músicos, productores o compositores. Chaka Khan es una cantante y compositora que ha triunfado tanto en solitario como con el grupo Rufus . Su voz poderosa y versátil ha abarcado el funk, el soul, el jazz y el pop. Ha ganado diez premios Grammy y ha vendido más de 70 millones de discos.

es una cantante y compositora que ha triunfado tanto en solitario como con el grupo . Su voz poderosa y versátil ha abarcado el funk, el soul, el jazz y el pop. Ha ganado diez premios Grammy y ha vendido más de 70 millones de discos. Al Kooper es un músico, productor y compositor que ha participado en proyectos tan importantes como Blood, Sweat & Tears, The Blues Project o Super Session. También ha colaborado con artistas como Bob Dylan, The Rolling Stones o Jimi Hendrix.

es un músico, productor y compositor que ha participado en proyectos tan importantes como Blood, Sweat & Tears, The Blues Project o Super Session. También ha colaborado con artistas como Bob Dylan, The Rolling Stones o Jimi Hendrix. Bernie Taupin es un letrista que ha escrito algunas de las canciones más famosas de Elton John , como Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer o Candle in the Wind. También ha trabajado con otros artistas como Alice Cooper, Rod Stewart o Heart.

es un letrista que ha escrito algunas de las canciones más famosas de , como Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer o Candle in the Wind. También ha trabajado con otros artistas como Alice Cooper, Rod Stewart o Heart. Don Cornelius: recibirá el Ahmet Ertegun Award, que reconoce a los profesionales de la industria musical que han tenido una influencia notable en el rock & roll. Don Cornelius fue el creador y presentador del programa de televisión Soul Train, que se emitió desde 1971 hasta 2006. El programa fue una plataforma para difundir la música afroamericana y la cultura urbana, dando visibilidad a artistas como James Brown, Aretha Franklin, Marvin Gaye o Michael Jackson.

La ceremonia

La 38ª edición del Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony tendrá lugar el 3 de noviembre de 2023 en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. La ceremonia coincidirá con dos hitos en la cultura musical: el 90º cumpleaños de Willie Nelson y el 50º aniversario del nacimiento del hip-hop. Se espera que haya actuaciones musicales, discursos emotivos y sorpresas. La ceremonia se podrá ver en directo por HBO y HBO Max.

Estos son los nuevos miembros del Rock & Roll Hall of Fame 2023. ¿Qué te parecen? ¿Estás de acuerdo con las elecciones? ¿A quién te gustaría ver en el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios.