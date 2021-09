Anuncian un nuevo documental sobre Avicii para 2023

Cuando han discurrido tres años desde su muerte, la figura de Avicii sigue siendo recordada, y hoy hemos sabido que se está preparando un documental sobre su vida y música que se estrenará en 2023.

Sobre el documental

Aún no hay título, pero si una primera descripción del mismo: “Un documental sobre la música y el artista que definió una era y cambió el mundo de la música para siempre. Es una historia cercana, íntima y épica sobre sus éxitos incomparables y su lucha para hacer frente a la presión”.

Producido por el director sueco Björn Tjärnberg y Candamo Film, en colaboración con la Televisión Nacional Sueca, y dirigido por Henrik Burman, el documental incluirá material inédito grabaciones de archivo, escenas de su vida personal, así como entrevistas con su familia, amigos y compañeros.

Un homenaje a una de las figuras más influyentes de la música electrónica de los últimos años. Estaremos atentos a trailer y posible fecha oficial de estreno.

Sobre Avicii

Desde el mismo momento en el que Tim Bergling aterrizó en la escena dance, quedó claro que el joven productor sueco mejor conocido como Avicii tenía algo distinto al resto de sus talentosos compatriotas. Sus primeros sencillos, “Alcoholic” en 2009 y “My Feelings for You” en 2010, combinaban destellos melódicos con la arrogancia del debutante y el DJ no tardó en encontrar su sonido. “Levels” capturó los oídos del mundo en 2011 con un ingenioso sample de Etta James y una progresión armónica memorable. Quizás ninguna canción refleje mejor el optimismo del dance a comienzos de la década pasada, pero Avicii tenía algo más que la cultura rave en la mira. En su primer álbum, True (2013), dio un giro inesperado con una eufórica fusión de house, soul y bluegrass. Aunque canciones como “Wake Me Up” y “Hey Brother” habían confundido inicialmente a sus fans, pronto redefinieron las posibilidades de la música dance y del pop. Dos años después, Stories nos trajo otra colección inspirada en la música disco (“Talk to Myself”), el rock de los 70 (“Ten More Days”) y el reggae acústico (“Can’t Catch Me”). Además tuvo invitados de primer nivel, como Wyclef Jean y Chris Martin. Tal vez su espíritu inquieto en la consola era un intento de abarcar un espectro emocional mayor del que es habitual en el dance. Su legado se quedará en la pureza de la alegría que transmite el conjunto de su obra.

