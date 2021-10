Anxel P. Sol publica una pequeña gran enciclopedia narrativa de Guns N’ Roses

Dicen que Los deseos infantiles son los más fuertes, en cierta medida es lo que le ocurre a muchas personas cuando eso es lo que le ocurrió a Anxel P. Sol cuando a los 6 años se obsesionó con Guns N’Roses. A partir de entonces dicha banda se convirtió en un acto de amor y devoción que ya no le abandonaría jamás llegando con el tiempo a ser considerado como el mayor experto de Guns N’Roses de España.

Ahora, años después de aquel mítico descubrimiento musical infantil, Anxel acaba de publicar a través de crowdfunding los dos volúmenes de Guns N’ Roses: El Crimen Perfecto, una obra de ensayo y biografía oral que recoge en dos volúmenes una historia diferencial de la banda de Axel Rose.

Mira cómo te has pasado la vida

Robando cambio

Para tener algo en el bolsillo

Vaya, cómo se evapora la pasta

Riéndote de los mamones, mientras lo malgastas todo

Pero tengo el tiempo y tengo el músculo

Tengo la necesidad de dejar las cosas claras

No me asustan tus artimañas engañosas

Es un crimen perfecto

(Guns N’Roses)

Haciendo honor al título original de la canción Perfect Crime de su álbum Use Your Illusion I, el libro recoge la historia completa de Guns N’ Roses y de sus miembros, desde los inicios hasta el momento actual. Hasta ahora no se había escrito ningún libro tan completo en castellano a excepción de las biografías de Slash y Duff Mckagan y los libros Last of the giants: The True Story of Guns N’ Roses de Mick Wall, Reckless Road de Marc Canter, y todos ellos absolutamente imprescindibles el libro de memorias que prontamente va a publicar Matt Sorum. Todos ellos obras imprescindibles.

Guns N’ Roses: Crimen Perfecto es un doble libro en castellano que disfrutarán tanto los fans de la banda norteamericana como los que empiezan a descubrirla. Narra la historia de la banda de Los Ángeles desde la perspectiva del su autor incluyendo al mismo tiempo citas de todos los miembros de Guns N’ Roses a lo largo de los años. El libro revisa las discografías completas, las grabaciones inéditas, los conciertos más importantes de cada gira, las trastiendas del alejamiento, los proyectos paralelos de sus miembros en solitario.

Asimismo, en el libro colaboran diversos artistas y periodistas españoles del mundillo como: Igor Paskual (Loquillo, Babylon Chàt), César Martín (Popular 1), Nat Simons, Juan Valdivia (Héroes del Silencio), Alfredo García (Le Punk, Buenas Noches Rose), Alberto Díaz (Popular 1), Rubén Pozo (Pereza, Buenas Noches Rose), Marta Vázquez (Rock FM), Ignacio Reyo (RockZone, This Is Rock), Jordi Meya (RockZone), Fernando Tanxencias (Popular 1), Carlos Tarque (M Clan), Alex Simon (Uzzhuaïa), Juanjo Ordás (Efe Eme, Popular 1). Todos ellos aportan opiniones distintas a las del autor con lo que ayudan a enriquecer el contenido del libro.

El precio del libro es de 23 euros, con gastos de envío incluidos, pero según se comenta habrá más opciones económicas si se adquieren varios ejemplares. Además, si se reservan los dos volúmenes juntos el precio se redondea a 40€. También habrá una aportación libre para las personas que quieran colaborar para apoyar al proyecto sin querer nada a cambio, sin embargo, su nombre aparecerá en los agradecimientos.

El dinero recaudado a través del crowdfunding financiará los gastos derivados de la maquetación, corrección, fabricación de copias, distribución y envíos de los dos libros. Por tanto, cuanto más dinero se recaude, más copias se podrán hacer posibilitando que el libro llegue a más destinos, llegando incluso a plantearse la posibilidad de ediciones internacionales. De momento, solo se puede editar en España debido a los excesivos gastos de envío para otros continentes.

Gracias a los perfiles oficiales en las redes sociales y a Internet en general, Anxel P. Sol va compartiendo información extra y fragmentos del libro que ilustra con un amplio catálogo de fotos raras y que pocos fans conocen. Incluso el autor pone a disposición de los compradores del libro un email, donde podrán escribir para localizar el material de videos, canciones inéditas, bootlegs y proyectos paralelos que el autor cita en los dos libros.

SOBRE EL AUTOR

Anxel P. Sol nació en Huesca en 1985. A nivel de estudios es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Ramón Llull de Barcelona, especialidad en producción de Cine y TV. Realizó un Máster de Marketing y trabajé en ese sector, pero finalmente se orientó hacía la música. Hace dos años se trasladó a Madrid pero antes de la pandemia hacía producción y booking para El Veintiuno Producciones (que sigue haciendo).. A nivel artístico es guitarrista, cantante y compositor y ha publicado dos discos con la banda Amòrica. También ha participado como bajista en la banda El Verbo Odiado en una gira y estuvo en una banda tributo a GN’R como guitarra. Actualmente prepara nuevos proyectos musicales y colabora como compositor de canciones para otros artistas y con revista especializadas como Popular 1 Magazine.

RECORDANDO …