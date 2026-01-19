Aphex Twin arrasa en YouTube y supera incluso a Taylor Swift en un fenómeno inesperado

El universo digital vuelve a demostrar que es imprevisible: Aphex Twin ha adelantado a Taylor Swift en oyentes mensuales en YouTube, según los datos oficiales recopilados por NME. El productor británico, maestro de la electrónica experimental desde los años noventa, acumula 448 millones de oyentes mensuales, superando los 399 millones de la superestrella estadounidense. La clave del sorpasso no está en un lanzamiento reciente ni en una campaña promocional masiva, sino en la viralidad espontánea: su tema de 2001 QKThr se ha convertido en banda sonora recurrente de miles de vídeos en YouTube Shorts, impulsando sus cifras hasta niveles históricos.

Este fenómeno no es nuevo para Richard D. James, que siempre ha mantenido una relación peculiar con la cultura digital. Su música, a menudo asociada a imágenes inquietantes, memes y reinterpretaciones creativas, encuentra en plataformas como YouTube un ecosistema perfecto para renacer una y otra vez. Además, el artista ha mantenido una actividad irregular pero siempre sorprendente: en noviembre publicó dos temas inéditos en SoundCloud, sus primeras novedades desde la recopilación From The Merch Desk (2016-2023), lanzada en 2024. También celebró el 30º aniversario de Selected Ambient Works II con una edición ampliada, y continúa sin publicar un álbum de estudio desde Syro, ganador del Grammy en 2014.

Mientras tanto, Taylor Swift sigue dominando el terreno más tradicional del pop global. Su reciente álbum The Life Of A Showgirl fue el más vendido del año en Reino Unido, convirtiéndola en la primera artista en lograr dos números uno consecutivos con discos distintos desde ABBA en 1977. Aun así, la batalla por la atención digital demuestra que las dinámicas de consumo musical están cambiando: un productor experimental puede, de repente, convertirse en el artista más escuchado del mes gracias a un algoritmo caprichoso y a la creatividad de los usuarios.

Aphex Twin: el arquitecto del sonido que cambió la electrónica para siempre

Aphex Twin es uno de los artistas más influyentes de la música electrónica contemporánea. Desde sus inicios en Cornualles a finales de los años ochenta, Richard D. James se convirtió en una figura enigmática y revolucionaria. Su debut oficial, Selected Ambient Works 85–92, marcó un antes y un después en la música ambiental y en la escena rave británica, combinando texturas cálidas con ritmos minimalistas que desafiaban las convenciones del techno de la época. Con Selected Ambient Works II, publicado en 1994, profundizó en un territorio aún más abstracto, demostrando que la electrónica podía ser tan emocional y compleja como cualquier otro género. A lo largo de los noventa, discos como …I Care Because You Do o Richard D. James Album consolidaron su reputación como un innovador incansable, capaz de mezclar breakbeats imposibles, melodías retorcidas y una estética visual perturbadora que se convirtió en su sello.

Tras un periodo de silencio relativo, Aphex Twin regresó en 2014 con Syro, un álbum que no solo reafirmó su relevancia, sino que le valió un Grammy y una nueva generación de seguidores. Desde entonces, su actividad ha sido intermitente pero siempre impredecible: EPs sorpresa, lanzamientos en SoundCloud bajo alias misteriosos, colaboraciones inesperadas y proyectos paralelos como su reciente playlist para Supreme. Su influencia se extiende mucho más allá de la electrónica: artistas de pop, hip hop, rock alternativo y música experimental citan su obra como referencia. En un panorama saturado de estímulos, Aphex Twin sigue siendo un creador único, capaz de convertir un tema de hace dos décadas en un fenómeno viral global sin apenas mover un dedo. Su discografía, irregular pero monumental, demuestra que la innovación no necesita prisa, solo visión.

