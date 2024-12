Aphex Twin lanza un recopilatorio por sorpresa: «From The Merch Desk (2016-2023)»

Aphex Twin ha lanzado por sorpresa una nueva compilación titulada From The Merch Desk (2016-2023). Este proyecto de 38 pistas, disponible desde el 17 de diciembre, reúne toda la música que el legendario productor y DJ ha lanzado en los últimos ocho años.

Este lanzamiento, disponible a través de Warp Records, recopila todas las canciones que Aphex Twin ha lanzado exclusivamente en vinilo durante sus shows en directoy sets de DJ. Esta es la primera vez que muchos fans tienen la oportunidad de escuchar este material.

El lanzamiento de esta compilación sigue a la edición ampliada de su álbum de 1994 Selected Ambient Works II, lanzada en octubre para conmemorar su 30 aniversario. Esta edición incluye la canción inédita th1 [evnslower] y #19, anteriormente conocida como Stone In Focus. Además, Warp Records organizó un evento de escucha en la Tate Modern de Londres para celebrar esta reedición.

En 2023, Aphex Twin lanzó el EP Blackbox Life Recorder 21f / in a room7 F760, su primera música nueva en cinco años, seguido del EP London 19.08.2023 para coincidir con su actuación principal en el Field Day 2023 en Londres. A pesar de no haber lanzado un álbum de estudio completo desde Syro en 2014, Aphex Twin sigue siendo una figura influyente en la música electrónica.

Aphex Twin, cuyo nombre real es Richard D. James, es uno de los productores más influyentes de la música electrónica. Con una carrera que abarca más de tres décadas, ha lanzado álbumes icónicos como Selected Ambient Works 85-92 y Drukqs. Su estilo innovador y su capacidad para reinventarse constantemente lo han consolidado como una leyenda en el género.

From The Merch Desk (2016-2023) no solo ofrece una visión completa de la evolución musical de Aphex Twin en los últimos años, sino que también reafirma su posición como uno de los artistas más innovadores de la música electrónica.