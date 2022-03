Apple Music celebrará el Día Internacional de la Mujer con música 100% en femenino elegida por Zahara y Belén Aguilera

Celebramos el Día Internacional de la Mujer con música 100% en femenino, con un escaparate de estilos de lo más interesante y ecléctico que demuestra que el poder de las mujeres ya alcanza la cima del éxito también en la creación musical. Ahora son las propias artistas las que ponen en Apple Music la música de mujeres que escuchan, admiran y recomiendan. Dos de los nombres que suenan insistentemente en nuestra escena local, Zahara y Belén Aguilera, son las curators invitadas en Apple Music.

La música creada e interpretada por mujeres ha alcanzado el merecido reconocimiento viviendo un momento de plenitud en los últimos años, tanto internacionalmente como en el panorama local, con figuras consolidadas y emergentes que cada vez conquistan más territorios, así como enormes parcelas de audiencia y que han conseguido el favor incontestable de crítica y público.

Zahara, una de nuestras artistas de mayor reconocimiento en la actualidad, ofrece su personal playlist España Alternativa en Apple Music con 12 nombres femeninos que son referente e inspiración a la vez que disfrute personal de la autora cordobesa, ella misma cuenta qué significa para ella esta selección: «He creado esta playlist de mujeres flipantes que admiro y que me encantan como Rigoberta Bandini… que ya me flipaba antes y que en directo es puro espectáculo…o Maria José LLergo con una manera de cantar preciosa, exquisita, muy sutil y cuidada, es una delicia escucharla…son todo mujeres de la música de diferentes estilos, como Cora Novoa que hace música electrónica, o Delaporte con quien he colaborado recientemente, pero también hay chicas más jóvenes…grupos solo de mujeres como The Crab Apples, Cariño, Las Odio o las Shego…»

Zahara cuenta en Apple Music lo que han supuesto para ella algunas mujeres musicalmente: «A lo largo de mi vida me han inspirado muchísimas mujeres, la primera fue mi abuela que cantaba copla y para mí era un referente…también cuando era niña escuchaba muchísimo a Martirio, que ha sido clave para mí, no ya en cuanto al sonido, sino en lo que representaba como artista: el exceso, la performance,…también ha habido otras mujeres que me han marcado en mi manera de cantar como Alanis Morissette…y también ha sido fundamental Tulsa, con unas letras espectaculares que me marcaron muchísimo, ya más recientemente Taylor Swift ha sido toda una referencia en mi último disco…» Zahara habla de sus últimos descubrimientos y recomendaciones musicales: «Estoy bastante obsesionada últimamente con Phoebe Bridges y toda su carrera…y otra gran inspiración y referencia son las HAIM. También una banda que me alucina ahora son las Shego, hacen una música que me encanta siendo tan jovencísimas…son las primeras de esta playlist; espero que las descubra mucha gente porque se lo merecen».

Zahara cuenta cómo ve la posición de las mujeres en la música actualmente: «Como mujer en la industria discográfica siempre lo he tenido más difícil que mis compañeros chicos…me ha costado más estar como cabeza de cartel en los festivales moviendo la misma cantidad de público… he notado el paternalismo en la música, no solo yo, lo he hablado siempre con otras compañeras de la música como con Lola Indigo…»

Esta semana también desembarca en Apple Music Belén Aguilera, otra mujer con un merecido ascenso vertiginoso en la industria musical y que da voz a toda una generación. La cantautora y compositora catalana nació en las redes bajo el pseudónimo The girl and the piano, convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral y desde entonces no ha parado de crecer hasta alcanzar el número #1 en las listas con su reciente segundo álbum «Superpop» que incluye el que ya es uno de los hits del año «La Tirita» junto a Lola Índigo. Ahora Belén Aguilera presenta Fresco, su personal selección musical diversa y completa, con recomendaciones que pasan por los nombres más candentes de la actualidad como Aitana, Bad Gyal o Rosalía, hasta apuestas más arriesgadas de la escena independiente como Shego, Cariño o Ginebras.

Apple Music se tiñe completamente de morado celebrando todos los estilos de nuestras mujeres artistas y una prueba más del «girl power» de reciente impacto también es el último video de Lola Índigo Las Solteras (One Shot Video) en exclusiva en Apple Music y que ya es número #1 en la plataforma, es el nuevo gran éxito de la artista granadina con tintes de reggaetón dembow y toques de electrónica como himno a la soltería y con el carácter empoderado y potente con el que siempre suele impregnar su repertorio.

Internacionalmente, en el Día Internacional de la Mujer, Apple Music también hace brillar a las mujeres que transmiten con la música la fuerza de su comunidad y están sentando las bases para un futuro más equitativo.

Con el foco puesto en diversos estilos, tales como las Estrellas emergentes del pop latino, Artistas virales en las redes sociales, la Nueva guardia de Nashville, Las Pioneras de la pista de baile, así como Las Mejores voces del jazz, Apple Music presenta perspectivas únicas de artistas emergentes e influyentes que trabajan para cambiar el rumbo dentro de sus propios estilos musicales. El lanzamiento del Día Internacional de la Mujer contará además con entrevistas exclusivas en Apple Music con Maria Becerra, Dee Dee Bridgewater, Tiera Kennedy, Tate McRae, DJ Minx, Chloe Moriondo, Cecile McLorin Salvant, Caitlyn Smith, Brittney Spencer, TINI, Alison Wonderland, Dolly Parton y muchas más que hablan de las lecciones aprendidas, los consejos que transmiten y cómo han fomentado una hermandad dentro de la industria.

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!