Apple Music incorporará avisos para identificar música creada con IA en un intento por reforzar la transparencia en la industria

Apple Music se prepara para introducir un cambio significativo en su plataforma: avisará a los usuarios cuando estén escuchando música creada —total o parcialmente— con inteligencia artificial. La medida, adelantada a socios de la industria y recogida por NME, llega en un momento en el que el debate sobre la autoría, la ética y el impacto económico de la IA en la música está más vivo que nunca. Según Apple, estos nuevos indicadores buscan “mantener un terreno de juego justo para todos los creadores”, una declaración que deja claro que la compañía quiere posicionarse como garante de transparencia en un ecosistema cada vez más complejo.

Los nuevos transparency tags obligarán a distribuidores y sellos a especificar si se ha utilizado IA en la música, las letras, los videoclips o incluso el arte de portada. Hasta ahora, marcar ese uso era opcional, pero Apple ha adelantado que pronto será un requisito para subir contenido a la plataforma. La compañía considera este paso como “un primer movimiento concreto” hacia la creación de buenas prácticas que permitan a la industria adaptarse a un escenario en el que la IA ya no es una excepción, sino una presencia masiva. No es casualidad: un estudio reciente señalaba que el 97% de los oyentes no distingue entre música real y música generada por IA, mientras que informes previos alertaban de que los profesionales del sector podrían perder hasta una cuarta parte de sus ingresos en los próximos años debido a esta tecnología.

Apple no es la única plataforma que está reaccionando. Deezer ha desmonetizado el 85% de las canciones generadas por IA detectadas en su catálogo, Bandcamp ha prohibido directamente este tipo de contenido y Spotify ha eliminado millones de pistas consideradas “spam” o subidas sin permiso a perfiles de artistas fallecidos. En paralelo, gigantes como Google avanzan en la dirección contraria, dotando a su asistente Gemini de la capacidad de generar música mediante su modelo Lyria 3, lo que demuestra que la batalla por el futuro del audio digital se libra en múltiples frentes. En este contexto, la decisión de Apple Music no solo es una respuesta técnica, sino también un posicionamiento cultural: la compañía quiere que el usuario sepa qué está escuchando y que los creadores humanos no queden diluidos en un océano de contenido automatizado.

Apple Music, dos décadas marcando el pulso del streaming y la relación entre tecnología y música

Desde su lanzamiento en 2015 como heredero natural de iTunes, Apple Music se ha consolidado como una de las plataformas de streaming más influyentes del mundo. Su apuesta por el audio de alta fidelidad, el soporte para Spatial Audio, las sesiones exclusivas y la integración con el ecosistema Apple la han convertido en un referente para millones de usuarios. A lo largo de los años, la compañía ha impulsado iniciativas para apoyar a artistas emergentes, ha producido contenidos originales como Apple Music Live y ha mantenido una estrecha relación con figuras clave de la industria. Su nuevo movimiento en torno a la IA confirma una constante en su trayectoria: anticiparse a los cambios tecnológicos y culturales para intentar definir cómo consumimos música en la era digital. En un momento en el que la inteligencia artificial amenaza con reconfigurar la autoría y el valor creativo, Apple Music vuelve a situarse en el centro del debate sobre el futuro del streaming.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.