Apple TV+ presenta «John Lennon: Murder Without a Trial», una serie documental sobre el asesinato del icono musical

Apple TV+ ha anunciado hoy una nueva serie documental que aborda el asesinato de John Lennon, el célebre miembro de los Beatles. La serie, titulada John Lennon: Murder Without a Trial, está narrada por el actor Kiefer Sutherland y consta de tres episodios que revelan los detalles y las repercusiones de uno de los crímenes más impactantes de la historia de la música.

La serie documenta la vida y obra de Lennon, el atentado perpetrado por Mark David Chapman, un fan enloquecido, en 1980, y la investigación y sentencia del homicida. La serie cuenta con entrevistas inéditas a testigos, amigos de Lennon, abogados y psiquiatras de Chapman, y agentes y fiscales del caso. Asimismo, la serie ha accedido a documentos exclusivos de las autoridades de Nueva York mediante solicitudes de la Ley de Libertad de Información.

La serie aún no tiene fecha de estreno confirmada, pero ya ha recibido varias nominaciones a los premios de la crítica. Además, la serie nos trae una novedad: el lanzamiento de la última canción de los Beatles, Now and Then, una canción incompleta que Lennon escribió y grabó antes de morir, y que fue terminada por sus compañeros de banda con la ayuda de la inteligencia artificial. Según Paul McCartney, oír la voz de Lennon fue muy emotivo. Según Ringo Starr, fue como si John estuviera ahí.

Muchas novedades que podremos ir descubriendo próximamente…