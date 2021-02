Tras Compersion, Pt.1 en 2020, Arab Strap vuelve al ataque con Here Comes Comus!, el nuevo single y video que formará parte de su próximo álbum As Days Get Dark, dieciséis años después de su álbum Last Romance (2005). Aidan Moffat, voz cantante de la formación, se muestra muy convincente: “El nuevo trabajo suena más completo, brillante y mejor que los anteriores. Ahora sabemos lo que estamos haciendo”.

Bryan M. Ferguson ha sido el encargado de producir el videoclip que acompaña el lanzamiento de Here Comes Comus!, una oscura historia audiovisual que narra, a su manera, la esclavitud que comporta los excesos de la noche y la incapacidad para evitarlos. Los propios miembros de la banda afirman que la canción es una divertida ironía sobre la desesperanza y la oscuridad. Musicalmente, las guitarras y el ritmo recuerdan la canción Strangers del grupo The Actors.

Recordemos que Arab Strab estaban separados desde septiembre del 2006, fecha en la que decidieron regresar para celebrar los diez años de su primer álbum de estudio The Week Never Starts Round Here (1996). Para ello decidieron lanzar al mercado el recopilatorio Ten Years Of Tears (2006) que fue grabado en directo. A finales del mismo año la banda realizó su última gira y dieron su último concierto en la sala nipona de Shibuya O-Nest (17 de diciembre de 2006).

Gran parte de este retorno ha sido posible gracias a la labor del productor Paul Savage (Mogwai, The Twilight Sad…), el cual también participó en la producción del disco The Last Romance. Según las palabras de Malcolm Middleton, multi instrumentista de la formación: “Hemos tenido suficiente distancia respecto a nuestro trabajo anterior como para reevaluar y analizar los elementos buenos y malos de lo que hicimos en el pasado. No muchas bandas pueden hacer esto, así que es genial separarse para volver con nuevas formas. Volver a trabajar con Savage trae consuelo y confianza y, sobre todo, una sensación de continuidad”.

Para finalizar, conviene saber que Arab Strap es un grupo indie escocés de corte slowcore cuyos trabajos se publican bajo la compañía independiente Chemikal Underground. Una de las características más destacables como formación es el descaro personal y sincero de sus letras. NME las describió como descripciones de alcoba (fly on the duvet vignettes) pues muchas de ellas tratan sobre temas sexuales. Originalmente la palabra inglesa arab strap significa correa árabe y es el nombre de un juguete sexual, aunque probablemente el vocablo se deriva de los dispositivos de sujeción utilizados para aparear caballos árabes, incluido un método analógico de encuadernación.