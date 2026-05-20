Arab Strap han anunciado Half-Told Tales, su nuevo álbum previsto para el 4 de septiembre a través de Rock Action, y lo han hecho con un single de adelanto tan típico y tan sorprendente de ellos como «You You You», que llega acompañado de videoclip oficial dirigido por Luke Bovill. Un dúo que ha construido toda su carrera sobre la confesión en voz alta decide, de pronto, titular su noveno disco con la idea de los relatos a medias. Si conoces a Aidan Moffat y Malcolm Middleton, eso no es un retroceso. Es una provocación.

Lo que el zapato agujereado sabe y no dice

«You You You» arranca con una imagen que en manos de cualquier otro sonaría mundana: un agujero en el zapato que deja pasar la lluvia, un bulto nuevo en el cuerpo que hay que mirar. Con esa materia prima —pequeña, física, doméstica— Moffat construye algo que aprieta por dentro. La canción tiene la cadencia de las mejores de la etapa Rock Action: insistente, oscura pero con pulso, y con esa voz a medio camino entre el monólogo de bar y la confesión involuntaria. Middleton, por su parte, firma una música que empuja sin gritar. No es el dúo que mejor suena a lo grande; es el que mejor suena a lo real.

El título del álbum añade otro matiz. Half-Told Tales —historias contadas a medias— no es lo que se espera de una banda que lleva treinta años diciéndolo absolutamente todo. Desde «The First Big Weekend» (1996), la crónica de un fin de semana de borrachera que el NME bautizó como «la canción pop más perfecta jamás escrita», Arab Strap ha operado bajo el principio de que la honestidad total es la única forma de hacer buena música. No hay ángulo de la desolación que Moffat no haya explorado: adicciones, infidelidades, soledad digital, el duelo enviando mensajes al teléfono de alguien que ya no está. Y sin embargo ahora titula su disco con la idea de la historia incompleta. Puede que sea ironía. Puede que sea que a estas alturas ya no le hace falta terminarlo: el oyente lleva décadas rellenando los huecos.

Tres discos en cuatro años: la segunda vida más prolífica del indie escocés

Hay algo vertiginoso en la cronología reciente de Arab Strap. Estuvieron dieciséis años en silencio. Volvieron en 2021 con As Days Get Dark, aclamado como uno de los mejores discos del año. En 2024 lanzaron I’m totally fine with it 👍 don’t give a fuck anymore 👍, un ejercicio de furia digital y pop electrónico que cosechó un 85 en Metacritic. Y ahora, menos de un año y medio después, anuncian Half-Told Tales. El dúo de Falkirk no está en modo supervivencia. Está en modo prolífico, y eso en una banda de su edad y su trayectoria no es poco.

La cadencia sugiere que algo ha cambiado en su forma de trabajar —o quizá que Moffat y Middleton, que llevan colaborando desde 1995, han encontrado por fin el ritmo que siempre debieron tener. El sello, Rock Action —el de Mogwai—, sigue siendo su casa. El productor habitual de sus últimas entregas, Paul Savage (Chem19, Glasgow), es una presencia constante en este universo sonoro, aunque su participación en Half-Told Tales no ha sido confirmada oficialmente de momento. Lo que sí está claro es que el videoclip de «You You You», dirigido por Bovill, mantiene la estética contenida y levemente perturbadora que les define en esta etapa: sin artificios, con la incomodidad justa.

Para seguir la trayectoria del dúo en CrazyMinds, podéis consultar su página de artista y repasar los anuncios de sus dos últimos discos: el regreso con As Days Get Dark y el avance de su anterior álbum.

Falkirk siempre tuvo razón

Arab Strap nacieron en 1995 en Falkirk, Escocia, de la amistad entre Aidan Moffat y Malcolm Middleton, unidos por su amor a los discos de Drag City —Will Oldham, Smog— y por la convicción de que una canción podía decir cosas que nadie más se atrevía a decir. Su debut, The Week Never Starts Round Here (1996), y sobre todo «The First Big Weekend», los situaron de golpe en el mapa indie británico como una anomalía gloriosa: lo-fi, explícitos, completamente singulares. Philophobia (1998) los consolidó como una de las bandas más importantes de su generación. Siguieron The Red Thread (2001), Monday at the Hug & Pint (2003) y The Last Romance (2005), tras el cual anunciaron su separación.

La segunda vida del dúo arrancó en 2016 con unas fechas de aniversario que, casi sin quererlo, se convirtieron en el inicio de su etapa más reconocida internacionalmente. As Days Get Dark (2021, Rock Action) fue su primer disco en dieciséis años y un éxito de crítica fulminante. I’m totally fine with it 👍 don’t give a fuck anymore 👍 (2024) confirmó que no era un golpe de suerte. Ahora llegan con Half-Told Tales y con «You You You», un single que suena exactamente como deben sonar cuando están bien: como si la vida fuera algo que duele pero que vale la pena contar, aunque sea a medias.

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