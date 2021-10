Arca anuncia su nuevo álbum ‘KiCk ii’, con la colaboración de Sia

Artista

Arca

¿Por qué es noticia?

La cantante, compositora, productora discográfica y DJ venezolana Arca ha comunicado los detalles de su nuevo álbum, la continuación de KiCk i que saldrá a la venta a finales de año. Este nuevo disco es tanto la secuela como la continuación de anterior que vio la luz el pasado año 2020. La fecha de lanzamiento está prevista para el 5 de diciembre.

Sobre el disco

KiCk i incluía los singles Nonbinary, Time, Mequetrefe y una colaboración con Rosalía en KLK.

Si tenías ganas de esta noticia, más ganas tendrás de tener el disco en tus manos después de escuchar la nueva colaboración que ha compartido la artista, con Sia, Born Yesterday. Os dejamos el vídeo más abajo.

Como la propia artista ha afirmado el nuevo álbum ha sido «concebido para representar los múltiples estados propios que existen».

En este álbum podremos encontrar colaboraciones de artistas de la talla de Boys Noize y Mica Levi.

Fue el mes pasado cuando Arca nos dejó disfrutar de otro de los enigmáticos singles, Incendio, que completan el EP de cuatro canciones Madre que publicó el pasado mes de enero. Al poco de comenzar el año 2021 también lanzó una remezcla Rain On Me de Lady Gaga y Ariana Grande, que está incluida en el álbum Dawn Of Chromatica de Gaga.

Ya podéis disfrutar de Born Yesterday:

Tracklist de KiCk ii

Os dejamos la tracklist completa de KiCk ii:

1. Doña

2. Prada

3. Rakata

4. Tiro

5. Luna Llena

6. Lethargy

7. Araña

8. Femme

9. Muñecas

10. Confianza

11. Born Yesterday ft. Sia

12. Andro