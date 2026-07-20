Arca ha anunciado XXXXX, su nuevo álbum y el primer trabajo de larga duración que publica en cinco años. Para celebrar el anuncio, la artista venezolana ofrecerá además un ambicioso livestream de dos horas de duración, programado para este jueves a las 21:30 horas y dirigido por el fotógrafo y realizador Daniel Sannwald, que servirá como primera toma de contacto con el universo sonoro y visual del disco.

Dieciséis canciones nacidas de la incertidumbre y la contradicción

XXXXX llegará el 31 de julio con dieciséis canciones, y según la propia artista, nace de la incertidumbre, la contradicción, el instinto y la rendición. El disco continúa, según ha explicado, el proyecto de toda una carrera dedicada a redefinir lo que significa ser humano, tanto dentro como en contra de la máquina, una idea que también se refleja en la portada del álbum, de estética biomecánica y que encaja perfectamente con ese imaginario entre lo orgánico y lo artificial que ha acompañado a la artista desde sus primeros trabajos.

Tracklist de «XXXXX»

“No End”

“Willow”

“Eidolon”

“Heart”

“Syncope”

“Raver”

“Cinch”

“Fxck”

“Finisher”

“Taconeando”

“Futurality”

“Grip”

“Enraptured”

“Throb”

“Everything”

“Sueño”

De Coachella a Discord: así se ha gestado el regreso de Arca

El disco llega cinco años después de que Arca cerrara en 2021 su serie Kick con Kick IIIII, marcando entonces el final de uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera. Desde entonces, la artista ha ido dejando pistas sueltas de lo que se convertiría en XXXXX, incluyendo la interpretación de los temas “Puta” y “Sola” durante su actuación en Coachella 2025, presentados entonces como material nuevo, así como el lanzamiento posterior de los sencillos “Fuck” y “Gun”. El proceso de gestación del disco, de hecho, se ha vivido casi en tiempo real a través de su comunidad de Discord, donde la propia Arca ha ido confirmando distintos hitos de la producción: primero el cambio de formato de mixtape a álbum, después la finalización de las grabaciones el pasado 1 de junio, y finalmente la confirmación de que el disco constaría de dieciséis canciones, apenas unas semanas antes del anuncio oficial.

De Caracas a la vanguardia electrónica: el camino de Arca hasta «XXXXX»

Nacida en Caracas en 1989, Arca se dio a conocer a comienzos de la pasada década como una de las productoras más influyentes de la música electrónica experimental, primero como colaboradora de artistas como Kanye West o FKA twigs y después con mixtapes propias como el debut &&&&&, publicado originalmente en 2013 y reeditado en 2020 a través de PAN. Su salto a la primera línea llegó con la serie de discos homónimos Arca (2017) y Kick, con la que firmó una de las colaboraciones más recordadas de su carrera junto a Rosalía en «KLK», incluida en Kick i, disco que además recibió una nominación al Latin Grammy al Mejor Álbum Alternativo. La saga Kick se completó con Kick ii, que incluía la colaboración “Born Yesterday” junto a Sia, y con los volúmenes iii, iv y el ya mencionado Kick IIIII, con el que la artista cerró en 2021 un proyecto que en origen iba a limitarse a cuatro discos y que terminó convirtiéndose en una auténtica saga dentro de su discografía, publicada a través de XL Recordings.

Esa colaboración con Rosalía en “KLK”, de la que ya hablamos en CrazyMinds cuando se publicó en 2020, sumada al resto de su trabajo dentro de la serie Kick, terminó de consolidar a Arca como una de las voces más radicales y personales de la electrónica contemporánea, con un discurso centrado en el cuerpo, el género y la tecnología que atraviesa toda su obra. XXXXX llega ahora como la continuación natural de ese discurso, cinco años después de su último álbum, en un momento en el que la artista parece haber decidido volver a un formato de larga duración tras un lustro centrado en colaboraciones y proyectos más puntuales. Puedes repasar toda su trayectoria en la ficha de Arca en CrazyMinds.

Un livestream firmado por un viejo cómplice creativo

El livestream que acompañará al anuncio del disco está dirigido por Daniel Sannwald, fotógrafo y realizador alemán afincado en Londres, formado en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, y conocido por un estilo situado siempre entre lo hiperreal y la ciencia ficción. Sannwald ya ha trabajado anteriormente con Arca y cuenta en su currículum con colaboraciones para artistas como Rosalía, Rihanna, Beyoncé, SZA, Lady Gaga o Travis Scott, además de campañas para firmas como Chanel, Prada o Stella McCartney. Sannwald, de hecho, ganó el Latin Grammy al Mejor Empaque Discográfico en 2022 por su trabajo en Motomami, de Rosalía, lo que da una idea del nivel de detalle visual que cabe esperar de esta nueva colaboración con Arca, una artista con la que comparte además una larga trayectoria de complicidad creativa a través de los años.

▶ «XXXXX» — Arca | 31 de julio de 2026 | XL Recordings

¿Qué os parece este regreso de Arca al formato álbum, cinco años después de cerrar su serie Kick, y la propuesta visual de Sannwald para presentarlo en directo? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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