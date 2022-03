Arcade Fire anuncian un concierto benéfico por Ucrania en Nueva Orleans

Arcade Fire ha dado un paso más en su apoyo a Ucrania y ha organizado un concierto benéfico desde Nueva Orleans, en Estados Unidos, donde los asistentes pueden pagar la cantidad de su elección para acceder y ayudar a la sociedad ucraniana.

Además de una buena acción ya loable por sí misma, esta cita supone el regreso a los escenarios de la banda canadiense, que ya la semana pasada compartió un breve fragmento de música nueva en la página de contacto de su página web oficial y envió postales misteriosas por correo a algunos fans que, por supuesto, las compartieron en redes sociales.

Desde su último álbum de estudio de la banda, Everything Now en 2017, solo nos han ofrecido novedades con la canción de 45 minutos Memories Of The Age of Anxiety, que se lanzó en abril de 2021 para una aplicación de meditación. Sin embargo, aunque habían declarado que habían escrito numerosas canciones nuevas durante los confinamientos, no tenemos noticias firmes de un nuevo trabajo.

Ojalá, con este impulso benéfico que tanto admiramos por su parte, encuentren la motivación para lanzar nueva música muy pronto.

