Arcade Fire vuelve con “Memories of the age of anxiety”, una canción para meditar

Arcade Fire están dando pasos desde hace unos meses y esta semana han publicado su nueva canción. Memories of the age of anxiety es un tema en colaboración con la aplicación Headspace, cuya función es ayudar en la meditación y el mindfulness, con el fin de mejorar el manejo del estrés y la ansiedad y mejorar la salud mental y física.

En este proyecto tan salubrista colabora también John Legend, que ha elaborado una playlist para la aplicación con este nuevo tema de la banda canadiense. Aquí se puede leer de qué va esta iniciativa.

Arcade Fire, regresando poco a poco

Esta canción por ahora sólo está disponible al completo en la aplicación, orientada a la meditación y la concentración. Sin embargo, Arcade Fire ha lanzado un cortísimo clip de la canción en su perfil de Instagram. Aún no se sabe si estará disponible para todo el público, pero habrá que mantenerse alerta.

Memories of the age of anxiety llega unos meses después de la presentación de Generation A, un tema que Arcade Fire tocó en el programa especial de Stephen Colbert, aunque tampoco ha sido publicado.

Junto a las declaraciones del líder de la banda, Win Butler, en octubre sobre la gran cantidad de canciones que ha escrito y su intención de grabar nuevo material antes de la pandemia, esperamos la llegada de aún más material este año.

Han pasado casi 4 años desde Everything Now, su último LP, y, francamente, queremos ver un nuevo álbum con su particular manera de plasmar la realidad.