«Arcadia»: El esperado retorno de Alison Krauss & Union Station

Alison Krauss & Union Station han anunciado su primer álbum en 14 años, Arcadia, que verá la luz el 28 de marzo. Este nuevo trabajo sigue a Paper Airplane de 2011 y marca un emocionante regreso para la banda de bluegrass. El primer sencillo y tema de apertura, Looks Like The End Of The Road, ya está disponible.

Alison Krauss explicó que las historias del pasado son el alma de este álbum: «Es esa idea de ‘en los buenos viejos tiempos cuando los tiempos eran malos’. Hay tanta valentía, valor, lealtad y sueños, de familia y temas de la existencia humana que se contaban de una manera especial cuando nuestros abuelos estaban vivos. Alguien me preguntó, ‘¿Cómo cantas estas melodías trágicas?’ Tengo que hacerlo. Es una vocación. Me siento privilegiada de ser la mensajera de la historia de otra persona. Y quiero saber qué pasó.»

Arcadia cuenta con la incorporación de Russell Moore en voces, guitarra y mandolina. El álbum fue escrito en gran parte por Robert Lee Castleman, Viktor Krauss, Bob Lucas, JD McPherson y Sarah Siskind. Krauss mencionó que la canción Looks Like The End Of The Road, escrita por Jeremy Lister, fue la primera que sintió viva y que marcó el tono del álbum.

Además, ya sabemos que la gira de presentación de Arcadia comenzará el 17 de abril en Louisville, Kentucky, y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos.

Alison Krauss & Union Station: Una trayectoria de éxitos y evolución musical

Alison Krauss & Union Station han sido uno de los principales nombres en la música bluegrass y country desde su formación en 1987. Liderada por la talentosa Alison Krauss, la banda ha lanzado una serie de álbumes aclamados por la crítica y el público. Su primer álbum, Two Highways (1989), estableció su reputación como innovadores del género, combinando armonías vocales impecables y una instrumentación virtuosa.

El éxito continuó con Every Time You Say Goodbye (1992), que les valió su primer Grammy. Sin embargo, fue So Long So Wrong (1997) el que consolidó su estatus en la industria musical, ganando dos premios Grammy y destacando por su sofisticación y profundidad emocional. New Favorite (2001) y Lonely Runs Both Ways (2004) siguieron esta tendencia, con canciones que exploraban temas de amor, pérdida y redención.

En 2007, lanzaron A Hundred Miles or More: A Collection, una recopilación de éxitos y colaboraciones que mostró la versatilidad de Krauss como artista. Su último álbum antes de Arcadia, Paper Airplane (2011), fue un testimonio de su capacidad para reinventarse mientras mantenían su esencia.

La carrera de Alison Krauss & Union Station ha sido una mezcla de innovación y respeto por las raíces del bluegrass. Su regreso con Arcadia promete continuar esta tradición, ofreciendo nuevas historias y melodías que estamos deseando descubrir.

